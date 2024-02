¿Cómo reacciona tu cuerpo cuando te topas con el amor de tu vida? Toma nota de estas inesperadas reaccionas

Tu cuerpo no reacciona igual cuando estés frente a una persona que te atrae que cuando estás frente al verdadero amor de tu vida. Si bien la adrenalina, la dopamina y la norepinefrina son los neurotransmisores encargados de que presentemos mariposas en el estómago, aumento de frecuencia cardíacada, sudoración, insomnio y enrojecimiento en las mejillas, el cuerpo reacciona de forma distinta cuando estás frente a tu alma gemela.

Así reacciona tu cuerpo cuando estás frente al amor de tu vida

Te sientes optimista

Todo es de color rosa para ti. Cada vez que escuchas una canción de amor te sientes la protagonista de una película romántica y no puedes evitar imaginar escenarios evocadores con esa persona especial. La euforia, el entusiasmo y la alegría ahora te acompañan en cada paso que das porque tienes la sensación de que estás en el lugar correcto y de que todo saldrá bien, de uno forma u otra. Cuando estás con esa persona te sientes motivada para hacer ejercicio, conocer gente nueva y realizar todo tipo de actividades.

Así es como tu cuerpo te avisa que estás frente al amor de tu vida Getty Images

Vulnerabilidad recíproca

Muchas personas creen que mostrar su vulnerabilidad es poco atractivo, pero por el contrario, puede resultar muy benéfico cuando se trata de crear complicidad y conexión emocional entre dos personas. Si has notado que con ese individuo en particular tiendes a ser vulnerable y él o ella contigo, es porque hay mucha confianza entre ambos e inconscientemente están tratando de llevar su relación al siguiente nivel.

Tu intuición se activa

Cuando las cosas están vibrando en tu misma frecuencia, tu intuición intenta avisarte que ese es el trayecto que debes seguir, por lo tanto, debes hacer lo posible por escucharte siempre. Tu voz interior te hace saber que estás con la persona correcta, no debes ignorar esa sensación de que las cosas están presentándose tal y como estaban escritas en el destino. Escucha tus presentimientos y deja que la magia suceda.

Sientes apego

Y no nos referimos a una dependencia tóxica. Cuando no estás con tu alma gemela, sientes un vacío inexplicable que no puedes llenar con nada, así que presentas la necesidad de estar en contacto con dicha persona. Tan solo escuchar su voz te hace sentir completa y en paz.