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Moda y Belleza

El lip combo que los hombres encuentran más atractivo

Descubre qué tonos de labiales son los más atractivos para los hombres. La ciencia del color y cómo lograr el look perfecto para tu próxima cita

Marzo 13, 2026 • 
Scarlet Valencia
Labios rosas con brillo

El lip combo que los hombres encuentran más atractivo

Getty Images

Aunque el rojo es el color de la pasión por excelencia, un estudio de la Universidad de Manchester reveló que el tono que mantiene la mirada masculina por más tiempo es un rosa malva o nude con brillo. ¿Por qué? Porque proyecta salud, juventud y naturalidad, señales que el cerebro masculino asocia inconscientemente con la fertilidad y la frescura.

Cómo lograr el combo ganador

Delineado difuminado

Usa un delineador un tono más oscuro que tu labio natural para dar volumen sin que se vea artificial.

Tono rosa suave

Rellena con un labial hidratante. El efecto mate extremo puede verse “seco” y poco acogedor.

Toque de gloss

El brillo imita la hidratación natural, lo cual es un imán visual instantáneo.

Para una cita, menos es más. Resalta tu forma natural y deja que el brillo haga el trabajo de seducción por ti.

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