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Todos los anillos de compromiso de ensueño de Zoë Kravitz (¿el de Harry Styles es el más caro?)

Zoë Kravitz se ha comprometido tres veces y, mientras salen a la luz detalles sobre el anillo que le dio Harry Styles, vuelven a llamar la atención las joyas de sus compromisos pasados.

Abril 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cómo es el anillo de compromiso que Harry Styles le dio a Zoë Kravitz?

¿Cómo es el anillo de compromiso que Harry Styles le dio a Zoë Kravitz?

Getty Images

Zoë Kravitz ha estado en el ojo público por su reciente compromiso con Harry Styles, a tan solo 8 meses de haber comenzado su relación, y mientras se trata del primer matrimonio del exintegrante de 1D, para la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet, ya es la tercera ocasión.

Finalmente se han revelado los detalles del anillo de compromiso con el que Harry le propuso matrimonio a Zoë, pero también ha vuelto la curiosidad por los otros anillos que la actriz recibió en el pasado.

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¿Cómo es el anillo de compromiso que Harry Styles le dio a Zoë Kravitz?

El llamativo anillo que luce Zoë en su dedo anular, se trata de una pieza con diseño vintage, con un hermoso diamante de 12 quilates, que de acuerdo con el experto, Ajan Anand, director ejecutivo de Rare Carat, podría tener un costo de hasta 800 mil dólares.

La piedra, de talla cojín alargada y engarzada en oro, destaca por su diseño impactante pero equilibrado, en sintonía con el estilo desenfadado y sobrio de quien lo lleva.

Zoë Kravitz y Harry Styles están comprometidos

Zoë Kravitz y Harry Styles están comprometidos

Getty Images

Los anillos de compromiso de Zoë Kravitz

La actriz estuvo comprometida con Channing Tatum y Karl Glusman, con quien sí llegó a casarse, y en ambos casos lució anillos de estilo clásico.

Anillo de compromiso de Karl Glusman

En 2018, Zoë se comprometió con Karl Glusman con un anillo vintage del siglo XVIII, una elección acorde a su estilo minimalista y bohemio. Se casaron al año siguiente, pero se divorciaron en 2021.

Zoë Kravitz y Karl Glusman

Zoë Kravitz y Karl Glusman

Getty Images

El anillo de compromiso de Channing Tatum

A inicios de 2020 surgieron rumores de la relación entre Zoë y Channing Tatum, que comenzó durante el rodaje de Blink Twice, debut de ella como directora. La pareja se comprometió en 2024 con un anillo de diamante corte cojín, montado en bisel sobre una banda de oro de 18 quilates, cuyo valor se estimaba en unos 500,000 dólares.

Zoë Kravitz Channing Tatum

Zoë Kravitz y Channing Tatum

Getty Images

Más allá de su valor, los anillos de compromiso de Zoë Kravitz destacan por su diseño cuidado, su carácter único y coherencia con su estilo elegante, apostando por piezas con historia en lugar del maximalismo extravagante.

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