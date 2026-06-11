Millie Bobby Brown reflexiona sobre su decisión de adoptar y su deseo de embarazarse

Fue en 2025 cuando Millie Bobby Brown experimentó la maternidad al adoptar a una niña junto a su esposo, Jake Bongiovi, desde entonces, la actriz de Stranger Things ha compartido su experiencia como madre y ha celebrado la maternidad en todas sus formas.
Sin embargo, la adopción no fue mera casualidad, pues ha confesado que ha sido un sueño que ha tenido durante mucho tiempo, y en una reciente entrevista Millie explicó por qué era tan importante para ella adoptar a un bebé.
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Millie Bobby Brown explica por qué la adopción es importante para ella
Durante una conversación en Not Going to Lie con Kylie Kelce el pasado 11 de junio, Millie confesó la razón del por qué era tan importante para ella adoptar a un bebé, un deso que tenía desde hace mucho tiempo.
“Siempre, siempre he querido adoptar”, compartió Brown. “Siempre formó parte de mis sueños de infancia. Cada vez que estaba en casa y tenía, ya sabes, 5 o 6 años, mis padres decían: ‘Tenías tus muñecas’. Todos fueron adoptados. Yo nunca he tenido ninguno de ellos. Y nunca fingí estar embarazada”.
Millie, que estudió para trabajadora social antes de trasladarse a veterinaria, confesó que fue durante esta etapa donde encontró el significado y el amor que hay en la adopción y lo que significa para ella haber hecho este proceso.
¿Millie Bobby Brown quiere estar embarazada?
Desde que adoptó, muchos fans han cuestionado a Millie sobre si en algún momento buscará quedar embarazada y tener a sus propios hijos biológicos, a lo que ha respondido:
“No es porque no quiera eso. Ojalá algún día eso esté en mi futuro”, pero el proceso de adopción era importante para Brown, quien asegura: “La adopción es amor, la adopción es para siempre”.
Las críticas que ha recibido Millie bobby Brown por adoptar
A pesar de sentirse feliz por la familia que ha comenzado a formar junto a Jake, la actriz asegura que ha recibido muchas críticas por parte de otras madres, por la forma en cómo ella ha decidido experimentar su maternidad.
“Yo pensé: ‘Esto es brutal. Eres despiadado.’ Y no tengo tiempo para mujeres enfadadas que solo necesitan sentir que tienen que bajarte, especialmente cuando se trata de la maternidad. Nunca he experimentado nada igual”, compartió.