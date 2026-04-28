¿Qué piensa Lenny Kravitz de Harry Styles? Esta es la impresión que tiene del prometido de su hija Zoë

Fue en agosto de 2025 cuando Zoë Kravitz y Harry Styles comenzaron a salir, la pareja fue vista por primera vez caminando por las calles de Roma, desatando los primeros rumores de su discreta relación.

Un mes después, Zoë decidió reunir a Harry con su padre, el legendario rockero Lenny Kravitz, y tal parece que el actor de ‘Los Juegos del Hambre’ también cayó rendido a los pies del británico, pues aprobó la relación con su hija.

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¿Qué piensa Lenny Kravitz de Harry Styles, prometido de su hija Zoë Kravitz?

Amigos de Lenny hablaron con la revista People y han asegurado que a pesar de que el rockero es demasiado protector con su hijo, no ha puesto peros a su relación con Harry, pues parece haber creído en sus buenas intenciones.

“Los amigos de Lenny dicen que es muy protector con Zoë, pero realmente parecía que disfrutaba conocer a Harry, por lo que la gente podía ver, él pensaba que Harry era educado, sencillo y genuinamente interesado en conocer a la familia”.

El medio ha revelado que Lenny siempre ha querido lo mejor para Zoë, sobre todo un hombre que la quiera de verdad y la haga feliz, y cree que Harry podría ser el adecuado.

“Lenny siempre ha querido que Zoë estuviera con alguien que la respete, y parecía que sentía que Harry sí. Se reían mucho en la comida, y se notaba que Lenny apreciaba el sentido del humor de Harry. Le gusta cuando alguien puede mantener las cosas ligeras”.

Zoë Kravitz y Harry Styles están comprometidos Getty Images

¿Lenny Kravitz quiere que Zoë Kravitz se case con Harry Styles?

Hasta el momento no se han revelado las impresiones de Lenny al reciente compromiso de su hija Zoë con Harry, pero se dice que el rockero no se deja impresionar tan fácil por nadie, pero el britpanico lo ha logrado.

“Lenny no es de los que se entusiasman, pero la sensación era que se sentía cómodo con Harry y para Lenny, eso dice mucho”, dice la fuente.

Al final del día, Lenny solo desea ver a su hija feliz, y si Harry es quien contribuye a esa felicidad, para él es más que suficiente.

“Al final del día, lo que más le importa es ver a Zoë con alguien que realmente la aprecie”, continúa la fuente. “No es de los que se entrometen, y por lo que ven sus amigos, si Harry sigue tratando así a Zoë, Lenny está totalmente a favor”.

Zoë puso fin a su divorcio de Karl Glusman en 2021 y más tarde se comprometió con Channing Tatum en 2023, relación que terminó en 2024. Por su parte, Harry se separó de la actriz Taylor Russell en mayo de 2024.