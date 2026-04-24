Harry Styles no tiene dudas de casarse con Zoë Kravitz: “Saltaría por un precipicio por ella”

Aunque llevan saliendo tan solo 8 meses, Harry Styles está convencido de que Zoë Kravitz es la mujer de sus sueños, y todo indica que su compromiso es más que simples rumores, pues todo indica que la pareja está lista para llegar al altar.

La pareja ha mantenido un perfil bajo, aunque ha sido vista en público en ciudades como Nueva York y Londres, y fue durante uno de estos paseos que ella llamó la atención al lucir un gran anillo en el dedo anular, y se ha confirmado que sí es de compromiso.

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Harry Styles y Zoë Kravitz sí están comprometidos

Ha sido el medio Page Six el encargado de confirmar el compromiso del ex integrante de One Direction con la hija de legendario Lenny Kravitz, asegurando además que Harry está perdidamente enamorado de Zoë.

“Harry está completamente prendado de Zoë, él saltaría por un precipicio por ella”, reveló una fuente cercana a la pareja al medio.

Por otra parte, se dice que Zoë “se siente en la gloria” desde que comenzó a salir con Harry, por lo que su compromiso no ha tomado por sorpresa a las personas cercanas a ellos.

“A nadie de su entorno le sorprende”, señaló la fuente que reconoció la rapidez con la que se han comprometido: “Siento que han pasado de cero a cien”.

Lo cierto es que pareciera que él supo que con Zoe podría pensar en algo duradero: “Harry no habría hecho pública su relación con Zoë si no fuera por algo”, mientras que ella cree que Harry “es su alma gemela”.

¿Zoë Kravitz y Harry Styles están perdidamente enamorados? Getty Images

¿Cuánto costó el anillo de compromiso que Harry Styles le dio a Zoë Kravitz?

El anillo de Zoë sería una pieza de gran tamaño, de al menos 10 quilates y con un corte alargado, posiblemente esmeralda u ovalado. Según la experta Monika Ruggerino, se trataría de un solitario cuyo valor superaría cómodamente los 355.000 dólares estadounidenses, algo así como entre 6 y 7 millones de dólares.

En febrero, una fuente dijo a la revista People que la pareja “parece muy seria y centrada en priorizar el tiempo juntos. También parece que han creado una vida juntos que ambos disfrutan genuinamente”.