Las “glazed rosé nails” son la manicura romántica y luminosa que vas a querer llevar todo junio

Si buscas una manicura que se vea igual de bien en una cita que en una reunión de trabajo y que además haga que tus manos parezcan de editorial, las glazed rosé nails son exactamente eso. Rosado traslúcido con un acabado brillante que captura la luz como si tus uñas estuvieran hechas de cristal. Y llegaron en el momento perfecto: junio las necesita.

Por qué son la manicura del mes

La diferencia con el glazed donut de Hailey Bieber que fue viral en 2023 es el tono: en lugar del nude neutro, aquí hay un rosado suave como base que le da calidez y romanticismo al acabado. El resultado es algo que se siente más veraniego, más íntimo y más femenino sin esfuerzo aparente.

Cómo se ven y en qué formas funcionan mejor

La base es un esmalte rosado sheer o semitransparente en tono que va desde el rosa cuarzo muy pálido hasta el blush cálido, terminado con un top coat ultra brillante o un chrome en polvo con acabado perlado. El resultado tiene esa calidad “glassy” que hace que las uñas se vean saludables y luminosas sin que parezca que llevas mucho esmalte.

En cuanto a forma, la almendra y la oval son las que mejor muestran el acabado porque la curvatura de la uña juega con el reflejo de la luz de manera especialmente bonita. Para quienes prefieren uñas cortas, la squoval también funciona muy bien y tiene esa practicidad del día a día sin sacrificar nada de elegancia.

Las variaciones que más están funcionando en junio

Glazed rosé clásico: solo brillo y rosa

Una capa de esmalte rosado sheer más top coat de muy alto brillo. Sin más. Es la versión más limpia y la más wearable para todos los días. El crecimiento casi no se nota por la traslucidez, lo que la hace perfecta para quien no tiene tiempo de ir al salón cada dos semanas.

Con chrome perlado por encima

Glamnetic y los expertos de tendencias 2026 coinciden en que el chrome de este año es más suave que el de temporadas anteriores, con acabados champagne, rosa y nácar que se ven más como joyería que como espejo. Aplicar un chrome perlado sobre una base rosé es exactamente la combinación que define las glazed rosé nails en su versión más sofisticada.

Con micro detalles 3D

Para quienes quieren algo más declarativo sin perder la suavidad del look: pequeñas perlas micro, cristales mínimos o detalles florales en relieve sobre la base glazed rosé. Ramon Duran reporta que sus clientas están pidiendo “muchos detalles 3D pequeños” en combinación con los acabados glazed, y la combinación es absolutamente de editorial.

Cómo conseguirlas en casa

Esmalte rosado sheer, dos capas para la cobertura que quieras, y un top coat ultra brillante de calidad. Si quieres el efecto chrome, el polvo de chrome perlado aplicado sobre gel o esmalte curado da el resultado más parecido al salón. OPI Bubble Bath o cualquier nude rosado transparente como base funcionan perfecto.

Las glazed rosé nails son la manicura de junio porque combinan todo lo que la temporada pide: luminosidad, romanticismo y esa calidad de “se ve carísimo siendo muy simple” que nunca pasa de moda.