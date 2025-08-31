Cuentas de Instagram que te inspirarán para tu próximo manicure

Estos son algunos de los nail artists más top del momento, que serán tu mayor inspiración

Si algo está claro es que un manicure puede hacer toda la diferencia cuando se trata de tener un look espectacular. Pero puede ser difícil encontrar inspiración cuando las tendencias cambian en cuestión de segundos; es por eso que es importante tener fuentes de confianza para que siempre tengas los mejores diseños independientemente de la temporada.

En esa búsqueda de facilitarte esta tediosa tarea, aquí te dejamos algunas de las cuentas de Instagram de los nail artists más talentosos y encargados de los manicures de las celebridades más top del momento para ayudarte a encontrar inspiración y darle una oportunidad a algo nuevo.

Cinco cuentas de los manicuristas de las estrellas que debes seguir en redes sociales

NailsByMH

Si lo que a ti te gusta son diseños elegantes y limpios, donde los detalles sean lo que haga la diferencia, la cuenta de Michelle Humphrey es para ti. Con líneas sutiles, tonos neutros y un toque de glamour, hacen que cada manicure se vea chic y muy elegante sin perder el toque moderno.

NailsByZola

Si hay una manicurista que amamos, es Zola Ganzorigt, ya que su trabajo destaca por su juego de colores, diseños llenos de personalidad y combinaciones atrevidas. No por nada es una de las nail artists favoritas de Dua Lipa.

Stephie_Nails

Con Stephanie Staunton, los diseños parecen mini obras de arte. Ya que le da protagonismo a los diseños gráficos cargados sin llegar a ser demasiado. Desde flores, dibujos veraniegos y detalles pintados a mano, todo se ve como una galería de arte en tus manos.

Marinadobyk.Nails

Marina Dobic es la manicurista ideal para quienes quieren acabados brillantes, pedrería y diseños que emanen lujo. Si necesitas inspiración para un diseño enfocado en una fecha especial, sus ideas elevan cualquier manicure a algo muy sofisticado.

⁠MichelleClassNails

Si a ti te gusta evocar una vibra romántica y moderna al mismo tiempo, con diseños de uñas que podrían salir en portadas de revistas, Michelle Class es para ti. Con nail art pastel, líneas geométricas finas y detalles sutiles, ella tiene los mejores diseños para verse espectacular en un día de oficina o en una noche de amigas llena de diversión.

Si estás harta de pasar horas buscando inspiración para tu manicure perfecto, dale follow a estas cuentas y disfruta de la creatividad de los manicuristas más exitosos del momento encargados de darle a las celebridades más top los mejores diseños de uñas.