The North Face: los must-have que vas a querer regalar y recibir

Noviembre 27, 2025 • 
Cosmopolitan
Si este año te toca consentir a alguien que vive por las escapadas, las montañas o simplemente le encanta llevar un estilo comfy pero con mucho flow invernal, The North Face acaba de lanzar su Holiday Selection… y spoiler alert: vas a querer todo para ti también.

La marca reunió sus básicos más icónicos —y otros nuevos favoritos— con diseño, tecnología y esa vibra outdoor que ya es parte del uniforme de la temporada. Aquí te contamos qué piezas valen totalmente la pena para regalar (o autoregalarse) estas fiestas.

La ThermoBall™ Eco es la chamarra que necesitas cuando el clima no se decide. Calientita, ligera, se guarda en su propio bolsillo y está hecha con poliéster reciclado. Perfecta para viajes, clima bipolar y para quienes aman estar preparadas siempre.

Si prefieres un clásico, la 1996 Retro Nuptse sigue siendo el ícono que eleva cualquier look. Plumas 700, acabado repelente al agua y ese toque noventero que no pasa de moda, es perfecta si quieres conseguir un estilo oversized pero con propósito.

La Red Box Down Jacket apuesta por el minimalismo cool: pluma, tecnología resistente al viento y un look limpio que combina con todo. Y si lo que buscas es puro confort, las Base Camp ThermoBall™ Mule son el sueño: suela Vibram®, aislamiento térmico y vibes de “descanso pero con estilo”.

La selección también incluye favoritos de fleece como Yumiori, una chamarra con forro polar ultra acogedor que brinda calidez tanto dentro como fuera de la montaña. Ideal para: usar sobre una camiseta ligera antes de tu próxima caminata.

Además, otra gran opción es Denali, perfectos para layering y para quienes viven con una sudadera encima todo el invierno. Es una pieza icónica con ajuste relajado perfecta para tus actividades y exploraciones diarias.

¿Regalo estrella? La Base Camp Duffel, una maleta icónica de 71 litros que aguanta lo que sea y se ve aún mejor. Y si lo tuyo es viajar lejos, la Base Camp Voyager 29” llega con organización inteligente y ruedas todoterreno.

Para las escapadas a la nieve, The North Face se lució: chamarras técnicas como Lenado, Chakal, Descendit y pantalones Freedom aseguran protección, ligereza y estilo. Y si quieres la pieza más fashion de la colección, el Off The Clock One Piece es el look après-ski definitivo.

La Cold Spell Cropped Down Jacket cierra con broche de oro: cortita, caliente y perfecta para darle un upgrade inmediato a cualquier outfit invernal.

Toda la selección ya está disponible en thenorthface.com.mx, boutiques The North Face, El Palacio de Hierro y Liverpool. Este invierno, regala aventura, funcionalidad y mucho estilo.

