¡Alerta de deshidratación! Qué hacer cuando la piel del rostro se está descarapelando

Cuando la piel del rostro se empieza a “descarapelar” o descamar, significa que el estrato córneo (la capa más externa de la piel) ha perdido demasiada humedad y sus células superficiales se están desprendiendo prematuramente.

Las causas suelen ser el clima seco, el uso excesivo de exfoliantes o retinoides, o una barrera lipídica débil.

No uses maquillaje ni te frotes. Tu primer objetivo es calmar, reparar y sellar.

Aquí tienes el plan de acción de tres pasos para curar la descamación facial rápidamente:

Paso 1: detén la agresión (la lista de “no hacer”)

1. ¡Cero exfoliación!

Detente inmediatamente. La piel descamada es piel irritada y dañada. Usar exfoliantes físicos (gránulos) o químicos (ácidos AHA/BHA) solo empeorará el enrojecimiento y el desprendimiento.



No lo hagas: No uses cepillos faciales ni scrubs ásperos.

2. Suspende los activos fuertes

Guarda tu retinol, tus retinoides, la vitamina C pura (ácido ascórbico) y los productos anti-acné que contengan peróxido de benzoilo o ácido salicílico. Estos activos son demasiado fuertes para una barrera comprometida.

3. Evita el agua muy caliente

El agua caliente elimina los aceites naturales esenciales de la piel, empeorando la sequedad. Lávate el rostro con agua tibia o fría.

Paso 2: rescate e hidratación (el plan de choque)

Tu piel necesita ingredientes que la calmen y repongan las grasas perdidas.

4. Limpia con productos ultra-suaves

Cambia tu limpiador espumoso o con sulfatos por uno cremoso, en leche o oil-based (a base de aceite) que no haga espuma. Busca fórmulas que digan “para pieles sensibles” o “hidratante.”

5. Usa ingredientes calmantes y reparadores

Busca sérums y cremas que contengan estos héroes de la reparación:



Ácido hialurónico: Atrae y retiene el agua en la piel.

Atrae y retiene el agua en la piel. Ceramidas: Son lípidos esenciales que actúan como “cemento” para mantener unida la barrera cutánea.

Son lípidos esenciales que actúan como “cemento” para mantener unida la barrera cutánea. Niacinamida (vitamina b3): Reduce el enrojecimiento y fortalece la función de barrera.

Reduce el enrojecimiento y fortalece la función de barrera. Avena coloidal: Calmante instantáneo para la irritación y la picazón.

6. Aplica varias capas de humedad

No te conformes con una sola capa. Usa el método de “capas":



Capa 1 (agua): Esencia o tónico hidratante sin alcohol. Capa 2 (humectante): Sérum con ácido hialurónico. Capa 3 (emoliente): Crema rica en ceramidas o manteca de karité.

7. ¡Sella la humedad con un “occlusivo”!

Este es el paso más importante: necesitas un ingrediente que selle la humedad e impida que el agua se escape de la piel (pérdida de agua transepidérmica).



El tip: Antes de dormir, aplica una capa muy fina de un bálsamo de reparación (que contenga vaselina o escualano). Esto crea una barrera protectora durante la noche.

Paso 3: prevención y cuidado ambiental

8. Invierte en un humidificador

Si vives en un clima seco o usas calefacción/aire acondicionado, el aire extrae humedad de tu piel.



El tip: Coloca un humidificador en tu habitación durante la noche para reintroducir humedad en el ambiente.

9. Protege contra el sol (siempre)

La exposición al sol empeora la inflamación y el daño de la barrera. Usa protector solar de amplio espectro todos los días, incluso si estás en casa.

10. Evalúa tu dieta y suplementos

Asegúrate de consumir grasas saludables (aguacate, nueces, aceite de oliva) ricas en ácidos grasos omega-3. Estos lípidos son cruciales para la salud de las membranas celulares y la barrera cutánea.

