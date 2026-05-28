La diseñadora de vestuario de Euphoria revela el significado oculto detrás de cada look

La tercera temporada de Euphoria sigue dando mucho de qué hablar, con el estreno del penúltimo capítulo, donde se revela el desgarrador final de Nate Jacobs, interpretado por Jacob Elordi, también se revelan secretos del diseño de vestuario.

La serie comenzó con un salto temporal de 5 años, donde los personajes se enfrentan a las responsabilidades de la vida adulta, y para guiar esta nueva era visual, la diseñadora de vestuario, Natasha Newman-Thomas, integró piezas claves a cada estilo.

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La diseñadora de vestuario explica cómo integró la moda a cada personaje para mostrar su nueva etapa

Euphoria siempre se ha distinguido por utilizar el vestuario como una poderosa herramienta narrativa para reflejar la evolución de sus personajes, y en su tercera temporada no será la excepción: además de seguir marcando tendencias, los nuevos looks revelan cómo han cambiado sus protagonistas durante los cinco años de transición que transcurren en la historia.

“El salto temporal nos dio la oportunidad única de construir una historia de fondo rica”, explica la diseñadora. “El vestuario llena ese vacío, usando el historial establecido de los personajes en las dos primeras temporadas para informar en quiénes se convirtieron en la vida adulta. Cada look es un reflejo de ese viaje invisible a lo largo de los últimos cinco años”.

De acuerdo con Natasha Newman-Thomas, el estilo de Rue (Zendaya), se mantiene prácticamente igual para mostrar su estancamiento en la vida; sin embargo, personajes como Maddy y Nate sufren un cambio visible, para probar quiénes son y a dónde quieren llegar.

La influencia de la moda latina en Euphoria

La nueva etapa de Euphoria pone especial atención en la herencia cultural de sus personajes, resaltando las raíces latinoamericanas de Maddy y Angel, pues a través del vestuario y colaboraciones con marcas representativas, la serie busca reflejar de forma auténtica la experiencia de crecer en Los Ángeles.

“Nuestra intención fue integrar la herencia cultural de forma auténtica en su día a día”, detalla la diseñadora. “Para Maddy, hubo una colaboración profunda con Alexa Demie. Un elemento clave son las joyas de Virgins, Saints, and Angels, una marca con sede en México. Incluso crearon un rosario personalizado para el personaje, haciendo de su herencia una parte tangible de su guardarropa”.

Esta misma intención se refleja en la ropa de Angel. “El guardarropa de Angel tiene piezas de Born x Raised, una marca de Los Ángeles que celebra la experiencia latinoamericana en la ciudad. Esta elección fue pensada para acercar aún más las raíces del personaje a la realidad de L.A.”, completa Natasha.

El nuevo estilo de Nate Jacobs

Además de revelar lo ocurrido durante los últimos cinco años, el vestuario en la serie también refleja el contraste entre la imagen que los personajes intentan proyectar y la realidad que realmente viven, tal y como ocurre con Nate.

“Nate inicia la temporada queriendo establecerse como un empresario respetado, y la elección del vestuario es esencial para que pueda proyectar una imagen de vida perfecta y sofisticada; el estilo va acompañando la caída de la máscara, cuando su verdadera situación financiera se revela durante la temporada”.