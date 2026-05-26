7 colores de uñas que harán que tus anillos luzcan más elegantes y lujosos

Los anillos son mucho más que un simple accesorio, pues además de que pueden transformar por completo tu look, también pueden convertirse en el centro de atención de las manos; sin embargo, más allá de los diamantes o el material, hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido, el color de tus uñas.

Y es que el color de tu manicure puede marcar por completo la diferencia en cómo lucen tus anillos, pues los tonos adecuados no solo realzan su brillo y diseño, sino que también aportan un toque más sofisticado, haciendo que cualquier joya se vea mucho más elegante y lujosa.

Colores de uñas que hacen que tus anillos luzcan más elegantes y lujosos

Desde tonos clásicos hasta opciones modernas y minimalistas, ciertos esmaltes tienen el poder de hacer que los anillos, ya sean de oro, plata o con piedras brillantes, se vean más elegantes, refinados y hasta más costosos.

Si quieres este efecto para tus joyas, estos son los tonos de uñas que debes probar:

Nude lechoso

Los tonos nude con acabado cremoso son un clásico porque estilizan las manos y permiten que los anillos se roben toda la atención, además funcionan especialmente bien con joyería dorada y diseños minimalistas.

Rojo cereza

Se trata de un clásico que nunca falla, pues además de transmitir seguridad y sofisticación, crean un contraste espectacular con los diamantes, por lo que tus anillos con piedras y en tonos plateados, lograran un efecto glamuroso instantáneo.

Blanco perlado

Los tonos nude con un efecto soft chrome o glaseado son elegantes, pero especialmente el tono blanco, aporta una apariencia limpia y lujosa que no pasa desapercibida, se trata de un acabado que refleja la luz sutilmente y realza la belleza de cualquier anillo.

Borgoña profundo

Los tonos vino y borgoña transmiten lujo silencioso al instante y son ideales para resaltar anillos vintage o piezas con piedras oscuras, especialmente durante la temporada de otoño e invierno.

Chocolate espresso

Los tonos cafés profundo se han convertido en una de las tendencias más chic del momento, pues aporta una sofisticación que es difícil de ignorar, y hace que tus anillos dorados resalten mucho más con elegancia.

Baby pink

Si estás buscando un diseño suave, femenino y elegante, los tonos rosas pastel son perfectos para un manicure discreto y sofisticado, que hace que las manos luzcan delicadas, haciendo que los anillos también tengan protagonismo.

Gris topo

Se trata de un tono sofisticado y versátil que combina la elegancia del gris con matices cálidos beige, gracias a su acabado discreto y refinado, se ha convertido en uno de los colores favoritos para manicuras minimalistas y de lujo silencioso, ideal para resaltar tus anillos sin robarles protagonismo.

Elegir el tono adecuado puede hacer que incluso las piezas más sencillas se vean mucho más refinadas y sofisticadas.