Cómo elegir el zapato perfecto (y cómodo) que sobreviva a tu rutina y transforme tus looks

Cuando se trata de cuestiones de moda, no hay nada tan decepcionante como pasar horas eligiendo qué look usar para ir al trabajo, al diplomado, al aeropuerto, a un date o al cine con amigas, solo para descubrir que falta un ingrediente clave: el zapato perfecto.

Y es que, muchas veces prestamos más atención a la ropa que a los zapatos. Sin embargo, el calzado es un aspecto importante que se acerca a nuestra apariencia, postura, comodidad y confianza.

Consejos para tomar la decisión correcta

1. Conoce tus pies

Esto incluye conocer tu talla, forma y tipo de pie. Además, si tienes algún problema de salud del pie, asegúrate de elegir zapatos que sean adecuados para tu condición.

2. Elige el zapato adecuado para la actividad

Si vas a correr, necesitarás soporte y amortiguación. Si vas a bailar, necesitarás un par que sean cómodos y que permitan moverte con facilidad. Y si vas a caminar en clima cálido, elige zapatos que sean transpirables y frescos.

3. Prueba los zapatos correctamente

Esto significa llevar los calcetines que usarás con esos zapatos, caminar un poco y asegurarte de que haya suficiente espacio para tus dedos, sin sentirse apretados.

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Skechers: un par para cada situación de vida

Un buen look empieza por zapatos que realmente sobrevivan a nuestra rutina, y la línea de calzado Skechers cumple con ese objetivo, porque combina tendencias y estilos, con comodidad y tecnologías que cuidan de nuestros pies.

Así que presta atención porque te compartimos nuestros modelos favoritos para lucir en el verano, y con qué lo puedes combinar.

Cool girl off duty

Si tu personalidad se centra en lucir elegante sin esfuerzo (effortless), combinando prendas básicas con un toque de actitud, el modelo Skechers Street Shadow Stellar 90 es para ti. Su estética chunky evoca un aspecto relajado que se mezcla con prendas muy holgadas y femeninas.

Airport girl

Si al igual que nosotras buscas un equilibrio entre comodidad absoluta para viajar y un aspecto elegante y arreglado, los Skechers Skech-Air Court son ideales. Su suela, equipada con una burbuja de aire visible, brinda una amortiguación superior para una pisada suave y confortable.

Clean and cool girl

Menos es más en la moda, y este estilo combina una estética pulida, minimalista y fresca, por lo que unos Skechers Court & Classics hacen match con ese aire desenfadado, relajado y auténtico de tu personalidad. Además de cómodos, son perfectos para acompañarte en tus actividades diarias y también para lucirlos con el outfit que más te gusta, ya que son fáciles de combinar.

Puedes usarlos con tus jeans favoritos, un blazer y una playera blanca básica.

Summer girl vibes

Porque el verdadero lujo del verano no está en complicar el outfit, sino en encontrar piezas que funcionen para todo y que además sigan viéndose cool, los Skechers Sandals se ajustan a este tipo de estilo (con un traje de baño o un look muy fresco), son una gran opción para mantenerte segura y fresca al mismo tiempo.

Athleisure girl

El secreto para dominar este estilo radica en no parecer que acabas de salir del gimnasio, sino en elevar las prendas sport con accesorios llamativos: una gorra, unos lentes de sol o una bolsa chic. Y para eso el modelo Glide Step es un aliado, que te hará sentirte en las nubes gracias a sus suelas Air Confort, y a su famosa plantilla Air Cooled Memory Foam de Skechers.

tom carrascosa

Elegir el calzado ideal es una tarea sencilla si entre tus opciones se encuentra Skechers, que tiene un par para prácticamente cada situación de vida, y que nos demuestra que tu pie puede seguir igual de cómodo después mil horas caminando y, aún así, verte increíble y segura de ti misma.