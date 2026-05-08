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Moda y Belleza

La inseguridad que muchas mujeres sienten por la celulitis y lo que los hombres realmente piensan

El 85% de las mujeres tiene celulitis y muchas la viven con inseguridad. Pero lo que los hombres realmente piensan al respecto es muy distinto a lo que imaginamos.

Mayo 08, 2026 • 
Pamela López
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Hay una conversación que muchísimas mujeres han tenido frente al espejo, especialmente antes de ponerse un traje de baño, unos shorts o incluso antes de apagar la luz: la celulitis.

Esa textura en los muslos, glúteos o abdomen que durante años nos hicieron sentir como si fuera algo que había que esconder, borrar o corregir urgentemente.

Pero aquí va una realidad que probablemente te va a sorprender: no es tan importante como nos hicieron creer. Y la mayoría de los hombres piensa exactamente eso.

Primero, un dato que cambia la perspectiva

Hasta el 85% de las mujeres tiene celulitis, sin importar su peso, edad o condición física. No significa que estés “descuidada”, ni que hagas algo mal. Literalmente tiene que ver con cómo está construido el cuerpo femenino.

La forma en la que la grasa y el colágeno se acomodan bajo la piel hace que esa textura sea mucho más visible en mujeres que en hombres. O sea: es normal. Muchísimo más normal de lo que internet y la publicidad nos hicieron pensar.

Entonces… ¿los hombres realmente la notan?

La respuesta corta: no tanto.

La mayoría de los hombres no está analizando obsesivamente pequeños detalles del cuerpo femenino. De hecho, muchos ni siquiera saben exactamente qué es la celulitis o no la ven como algo negativo.

Y algo curioso es que, en la intimidad, lo que más suele percibirse no es una textura en la piel, es la energía de la persona.

La seguridad, la comodidad con tu cuerpo, la conexión y la actitud pesan muchísimo más que unos hoyuelos en las piernas.

Entonces, ¿por qué nos afecta tanto?

Porque crecimos viendo cuerpos irreales, filtros, poses imposibles y anuncios que nos vendieron la idea de que una piel “perfecta” era sinónimo de belleza.

La industria de productos anticelulitis mueve millones porque existe una inseguridad que alimentar. Y cuando ves el mismo mensaje durante años, es fácil empezar a creer que hay algo mal contigo.

Pero la celulitis no es una enfermedad. No representa un problema de salud. No necesita “arreglarse”.

Es simplemente una característica completamente normal del cuerpo femenino.

Y quizá ya es hora de dejar de tratarla como si fuera algo que esconder.

salud celulitis
Pamela López
Pamela López
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