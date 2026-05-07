La dura confesión de Billie Eilish sobre vivir con Síndrome de Tourette: “Hago todo lo posible por controlar mis tics”

Billie Eilish es una de las artistas más exitosas de su generación, reconocida mundialmente desde muy joven por su música y sus múltiples premios, incluidos los Grammy y los Oscar, no solo como intérprete, también como compositora.
Sin embargo, pocos saben que fue diagnosticada a los 11 años con una enfermedad que intenta controlar constantemente frente a las cámaras: el Síndrome de Tourette, el diagnóstico con el que lucha día a día.
Billie Eillish confiesa cómo es vivir con el Síndrome de Tourette
Billie habló en el podcast de Amy Poehler sobre cómo ha enfrentado el síndrome de Tourette, una condición que, aunque mantiene bajo control, reconoce que no ha sido fácil de sobrellevar.
“Paso por fases en las que las palabras se convierten en tics, pero hay algo llamado supresión. Si alguna vez has oído hablar de ello. Y cuando estoy en una entrevista, hago todo lo posible por reprimir constantemente todos mis tics, y en cuanto salgo de la habitación, tengo que dejarlos salir todos, sea lo que sea”.
La cantante y compositora, también hizo un especial énfasis sobre cómo muy pocas personas entienden lo difícil que es vivir con esta condición de salud.
“Creo que lo preocupante de quienes no entienden qué es el síndrome de Tourette es que, si empiezo a tener un ataque de tics, la gente me pregunta '¿estás bien?’”.
Y continuó: “Pero es como si esto fuera muy normal y como si no me hubiera dado cuenta. Si no me viste hacer tics hoy, entonces no estás mirando mis rodillas que hacen tics constantemente debajo de esta mesa y mis codos, estoy apretando mis brazos todo el tiempo, [muestra movimiento de mano] y estoy haciendo esto todo el tiempo”.
¿Cómo controla Billie Eilish sus tics de Tourette?
Billie también compartió algunas técnicas que utiliza para poder controlar sus tis, sobre todo cuando está frente a las cámaras.
“Actualmente, como estoy frente a la cámara y estoy teniendo una conversación y estoy tratando de no distraer, realmente estoy haciendo todo esto mientras me divierto tanto como lo estoy haciendo, estoy haciendo todo lo posible para suprimir cada tic que sea visible desde la cámara. Desde la parte superior de mi cabeza hasta aquí (señala su cintura).
Así es como, prácticamente todos los que tenemos síndrome de Tourette, pasamos nuestros días. Algunas personas ni siquiera tienen el privilegio de poder controlarlo de ninguna manera. La falta de comprensión al respecto es realmente frustrante para quienes padecemos este síndrome”.
¿Qué es el Síndrome de Tourette que padece Billie Eilish?
El síndrome de Tourette es un trastorno del sistema nervioso que se caracteriza por la presencia de tics, que son movimientos o sonidos repentinos, repetitivos e involuntarios.
Tics motores: movimientos del cuerpo, como parpadear, encoger los hombros o hacer muecas.
Tics vocales: sonidos como carraspear, gruñir o repetir palabras.
Se trata de una condición que no tiene cura; sin embargo, existen algunas terapias y medicamentos que pueden ayudar a controlar los tics.