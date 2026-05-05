Blue Ivy rompe las reglas y debuta en la Met Gala a pesar de las restricciones de edad

Este 4 de mayo se celebró la Met Gala 2026, el evento más esperado y exclusivo del mundo de la moda, donde asistir es sumamente costoso y selectivo, pues sólo quienes cuentan con la aprobación de Anna Wintour pueden entrar, además de pagar una cifra elevada.

La gala también está marcada por estrictas reglas y protocolos que todos los invitados deben seguir, aunque no hay quien decida romperlas, tal y como ha hecho Blue Ivy, la hija de 14 años de Beyoncé y Jay Z, que debutó a pesar de no cumplir con la edad permitida de 18.

Te podría interesar: ¿Cuál es la maldición de la MET Gala y por qué las parejas más famosas de Hollywood le temen?

Blue Ivy debuta en la Met Gala a los 14 años junto a Beyoncé y Jay Z

De acuerdo con The Hollywood Reporter, en 2018 se estableció por Vogue que la edad mínima para asistir a la gala sería de 18 años, bajo la consigna de que: “no era un evento apropiado para menores de 18 años”.

Sin embargo, es evidente que han hecho una excepción con Blue Ivy, pues se ha convertido en la celebridad más joven en asistir a la Meta Gala, acompañada de Beyoncé y Jay Z, marcando su regreso al evento tras 10 años de ausencia.

“Se siente surrealista porque mi hija está aquí. Se ve hermosa. Es increíble poder compartir esto con ella”, dijo Beyoncé a Vogue sobre Blue.

Blue lució un elegante vestido strapless de Balenciaga con falda tipo bubble hem en tono marfil y corte tea-length, que combinó con una chaqueta a juego con una cauda dramática, logrando un estilo sofisticado y moderno.

Complementó su look con un collar de diamantes y artes largos, además de unos pumps de Jimmy Choo llenos de brillo y con aplicaciones de cristales tridimensionales, el toque final fue su melena larga suelta y unos lentes oversize.

Blue Ivy debuta en la Met Gala a los 14 años junto a Beyoncé y Jay Z Mike Coppola/Getty Images

El look de Beyoncé en la Met Gala 2026

Por otra parte, Beyoncé marcó su regreso tras 10 años de ausencia, como co-anfitriona de la Met Gala 2026 junto a Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, marcando tendencia con su estilismo.

Beyoncé en la Met Gala 2026 Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Para el evento, lució un vestido nude illusion de inspiración esquelética diseñado por Olivier Rousteing, exdirector creativo de Balmain.