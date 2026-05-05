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Blue Ivy

Hija de Beyoncé y Jay Z

Blue Ivy debuta en la Met Gala a los 14 años junto a Beyoncé y Jay Z
Moda y Belleza
Blue Ivy rompe las reglas y debuta en la Met Gala a pesar de las restricciones de edad
La hija de Beyoncé y Jay Z se convierte en la asistente más joven de la Met Gala con tan solo 14 años, aunque la edad permitida es de 18.
Mayo 05, 2026
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Melisa Velázquez