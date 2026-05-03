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Los 8 libros que recomienda Jacob Elordi y por qué son sus favoritos

Jacob Elordi ha compartido en distintas entrevistas y espacios personales algunos de los libros que han marcado su vida.

Mayo 03, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los libros favoritos de Jacob Elordi y que siempre recomienda

Los libros favoritos de Jacob Elordi y que siempre recomienda

Getty Images

El actor de Euphoria, Jacob Elordi, se ha convertido en uno de los más cotizados en Hollywood, no solo por su talento en pantalla, sino también por su carisma y personalidad fuera de la pantalla.

Uno de los aspectos que más ha conquistado a sus fans, es su gran pasión por la lectura, y en numerosas ocasiones ha compartido sus libros favoritos, lecturas que de alguna manera han marcado su vida.

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Los libros favoritos de Jacob Elordi y que siempre recomienda

Los gustos literarios de Jacob Elordi van desde los clásicos hasta éxitos de la literatura contemporánea, que han definido gran parte de su personalidad y perspectiva de la vida, y estas son algunas de sus favoritas.

El Secreto de Donna Tartt

La historia sigue a un grupo de estudiantes universitarios de élite y profundiza en temas como la culpa y la moralidad en la juventud; según el actor, es la mejor obra de la autora.

En el camino de Jack Kerouak

Relata los viajes del autor junto a Neal Cassady por Estados Unidos y México en busca de libertad y experiencias intensas; es una de las obras que más ha influido en el actor australiano.

Al este del edén de John Steinbeck

Uno de los libros que más conecta con el actor es Al este del Edén, una novela generacional ambientada en Estados Unidos y escrita por un autor ganador del Premio Nobel.

Weak in comparison

Una novela experimental de James Elkins que explora la memoria, el duelo y la ética del cautiverio, y de acuerdo con Jacob, es un libro que todos deberían leer.

A Bright Ray of Darkness de Ethan Hawke

Esta novela escrita por el actor, sigue a un actor que enfrenta un divorcio bajo el escrutinio público mientras se prepara para debutar en Broadway.

Sur y Oeste de Joan Didion

Un libro de Joan Didion que reúne dos obras inacabadas basadas en sus viajes por el sur y el oeste de Estados Unidos durante la década de 1970.

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