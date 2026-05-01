Miley Cyrus reflexiona sobre el comentario de Liam Hemsworth que más la lastimó y cómo ella rompió su ego

La historia de amor y desamor de Miley Cyrus y Liam Hemsworth comenzó en 2009, cuando se conocieron en el rodaje de la película The Last Song, proyecto con el que el hermano de Chris Hemsworth saltó a la fama.

La pareja de inmediato se convirtió en una de las parejas más queridas de Hollywood, su química en pantalla conquistó a miles de fans; sin embargo, fuera de los focos mediáticos, su romance también fue uno de los más complicados y tóxicos.

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Miley Cyrus reflexiona sobre el dolor que le causaron los comentarios de Liam Hemsworth

A lo largo de los años, la relación de Miley y Liam estuvo marcada por constantes rupturas y reconciliaciones, finalmente en 2018 se casaron en una ceremonia discreta, pero la felicidad duró poco: en agosto de 2019 anunciaron su separación, y meses después se divorciaron oficialmente.

Durante una entrevista, Miley recordó uno de los comentarios más hirientes que le hizo Liam, un comentario pasivo agresivo que dejaba claro que no la aceptaba tal y como era, sino que quería transformarla.

“Me dijo que me veía más bonita con poco maquillaje y que le gustaba yo ‘naturalmente’, una vez traté de complacerlo y cambié por completo hasta llegar a un punto que no era yo misma, cuando intenté cambiar nuevamente mi estética, me lo volvió a decir, y esta vez no me quedé callada”.

En su intento por protegerse, Miley le respondió a Liam con una frase que rompió por completo su ego: “Le dije que también prefería hombres con cuerpos naturales, no esos construidos con esteroides. Le di en el ego, porque se enojó muchísimo”.

Miley Cyrus reflexiona sobre el dolor que le causaron los comentarios de Liam Hemsworth Getty Images

El fin de la relación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Tras la ruptura, Miley habló abiertamente sobre el desgaste emocional de la relación y cómo ambos habían cambiado con el tiempo, canciones como Flowers reflejan ese proceso de sanación y empoderamiento personal de la cantante, donde también dejó al descubierto las numerosas infidelidades del actor.

Actualmente ella se encuentra comprometida con Max Morando, mientras que Liam decidió seguir su camino con la modelo Gabriella Brooks.