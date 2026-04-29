Ariana Grande vuelve con ‘Petal’: todo lo que debes saber de su esperado octavo álbum de estudio

¡Ya es oficial! La misma Ariana Grande ha anunciado su regreso a la música con la llegada de su octavo álbum de estudio que estará bajo el título de ‘Petal’ y que será liberado durante el verano de este año.

¡Es oficial! Ariana Grande marca su esperado regreso a la música con el anuncio de su octavo álbum de estudio, bajo el título de Petal, que verá la luz este verano,marcando una nueva era para la cantante que deja los sets de grabación para regresar a los escenarios.

Los detalles los ha dado la propia Ariana a través de su perfil de Instagram, causando gran emoción entre sus fans, quienes han estado esperando durante mucho tiempo por la nueva música de la cantante.

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Ariana Grande anuncia el lanzamiento de ‘Petal’, su octavo álbum de estudio

Fue a través de su perfil oficial de Instagram que Ariana reveló con emoción el lanzamiento de ‘Petal’, una nueva propuesta musical con la que dará inicio a una nueva era, tras una extenuante carrera en el cine con ‘Wicked’.

La cantante ha descrito su nuevo álbum como: “algo lleno de vida y que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante”, generando gran expectación entre sus emocionados fans, que celebran el regreso de la cantante.

Todo lo que tienes que saber de ‘Petal’, el nuevo disco de Ariana Grande

El anuncio se da tras meses de pistas: el 8 de abril de 2026, Ariana publicó imágenes desde el estudio que avivaron rumores, y ese mismo día fuentes cercanas a TMZ confirmaron que el álbum ya estaba terminado y previsto para lanzarse en verano.

Petal cuenta con 12 canciones y será lanzado oficialmente el 31 de julio de 2026; sin embargo, ya está disponible para ser pre-ordenado en formatos digitales y físicos, a través de la tienda oficial de Ariana.

La producción de Petal fue producido y coescrito por Ariana y su productor de confianza, ILYA, y se espera que durante las próximas semanas se revele la lista completa de canciones.

Ariana también reveló la portada: una imagen en blanco y negro capturada por la fotógrafa Katia Temkin, en la que aparece sonriendo, interpretada por fans como un reflejo de su etapa actual.

Petal será el primer álbum completo de Ariana desde Eternal Sunshine (2024) y su edición deluxe Brighter Days Ahead, consolidando su octavo disco de estudio desde su debut en 2013 con Yours Truly.