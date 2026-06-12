Olivia Rodrigo revela que es 60% sorda de un oído y la reacción de todos es la misma

Olivia Rodrigo lanzó hoy su tercer álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love y, entre toda la emoción del estreno, salió a la luz una confesión que nadie esperaba: la cantante es 60% sorda de su oído izquierdo, y lo dijo con la misma naturalidad con la que cuenta cualquier otra cosa sobre su vida.

La revelación llegó en una entrevista en KISS FM UK esta semana, cuando los conductores Tyler West y Chloe Burrows le preguntaron, en referencia a una canción del nuevo álbum llamada What’s Wrong With Me?, qué era lo que realmente estaba mal con ella. “Hay bastantes cosas que están mal en mí”, respondió entre risas, “en realidad soy como 60% sorda de mi oído izquierdo, así que si te sentaras de este lado y trataras de contarme un secreto, no podría entender lo que estás diciendo. Si me vas a contar algo, hazlo en el oído derecho.”

Lo que más impactó no fue tanto la noticia en sí sino el contexto, porque Chloe Burrows reaccionó exactamente como todos: “eso es increíble porque eres cantante y siempre tienes audífonos”. Y tiene razón, que una de las artistas más escuchadas del mundo haga música con audición parcial en uno de sus oídos es, como mínimo, fascinante.

No es la primera vez que Olivia toca el tema, ya en diciembre de 2023 le contó a The Hollywood Reporter que descubrió su condición en el kínder, durante las pruebas que hacen a todos los niños. “Nunca lo supe hasta el jardín de infantes”, dijo entonces, y agregó que ella y su amiga la fotógrafa Petra Collins, que tiene visión muy baja, siempre bromean con que Olivia hace música porque escucha mal y Petra toma fotos porque ve mal. Una amistad de personas con mucho carácter y aparentemente poca fortuna sensorial, pero con todo el talento del mundo.

El álbum, disponible desde hoy en todas las plataformas, incluye una colaboración con Robert Smith de The Cure y ya está generando conversación en todos lados. Olivia también tiene en puerta su gira Unraveled Tour de 65 fechas que arranca en septiembre, porque con un oído claramente le alcanza para todo.