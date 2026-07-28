La romántica declaración de Kendall Jenner sobre Jacob Elordi: “Es todo lo que he buscado”

Parece que la relación entre Kendall Jenner y Jacob Elordi ha dejado de ser casual para convertirse en algo mucho más serio y significativo, pues la modelo ya ha estado compartiendo con su círculo más cercano, ¡que está enamorada!

Kendall, quien siempre ha mantenido su vida amorosa en total discreción, parece haber encontrado en Jacob todo lo que buscaba en una pareja, y estaría atravesando uno de los mejores momentos de su vida amorosa.

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Jacob Elordi es todo lo que Kendall Jenner estaba buscando en una pareja

De acuerdo con el portal de noticias, Entertainment Tonight, Kendall está verdaderamente enamorada de Jacob, y está sorprendida de la forma tan natural en que se han ido dando las cosas entre ellos.

Incluso personas cercanas a su círculo más íntimo, aseguran que la modelo ha descrito al actor como: “es todo lo que he estado buscando”.

Se dice que Jacob habría logrado conquistar a Kendall con su personalidad relajada, sentido del humor y sus pequeños detalles, incluso se dice que él ha logrado sacar una nueva versión desconocida de la modelo, pues se muestra mucho más abierta, extrovertida y mucho más feliz.

Jacob Elordi es todo lo que Kendall Jenner estaba buscando en una pareja Getty Images

¿Cómo ha sido la relación de Kendall Jenner y Jacob Elordi?

Los rumores de romance entre Kendall y Jacob comenzaron hace algunos meses cuando fueron vistos juntos por primera vez, mientras disfrutaba del festival de música Coachella, y desde entonces, la pareja ha sido captada en diversos viajes a Hawái, Japón y Australia, tierra natal del actor, donde recientemente celebró su cumpleaños acompañado por la modelo.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado su relación de forma pública, sus constantes salidas juntos han dejado ver que se encuentran pasando por uan de las etapas más bonitas de su relación.

Incluso se ha llegado a decir que Kendall está enamorada como nunca antes se le había visto, por lo que sus amigos no dudan que podría pensar en un futuro junto al actor, llegando incluso al altar; sin embargo, esto solo el tiempo lo dirá.

Por otra parte, fuentes cercanas aseguran que la familia Kardashian-Jenner también aprueba el romance, en especial, Kylie Jenner estaría muy feliz con la relación y considera que Jacob es una influencia positiva para su hermana.