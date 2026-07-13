Los mejores tratamientos para reparar el cabello dañado, ganadores de los Cosmo Glow Awards 2026

Una buena rutina capilar puede cambiarlo todo: desde rescatar un cabello maltratado por calor o tintes, hasta devolverle brillo, fuerza y suavidad en cuestión de días.

Y si hay algo que amamos en Cosmopolitan, son esos productos que realmente hacen la diferencia. Por eso, hoy reunimos algunos de los ganadores de los Cosmo Glow Awards 2026, tratamientos y mascarillas de Pantene que están revolucionando el cuidado capilar gracias a sus fórmulas de reparación profunda, protección térmica y nutrición intensiva.

Porque sí: el cabello también merece skincare-level science.

PRO-Rescue Tratamiento Regenerador Molecular Pantene

Si tu cabello está extremadamente dañado, quebradizo o sin vida, este tratamiento puede convertirse en tu nuevo imprescindible. El PRO-Rescue Tratamiento Regenerador Molecular Pantene fue diseñado para regenerar profundamente la estructura molecular capilar, ayudando a restaurar fuerza, resistencia y suavidad desde el interior de la fibra.

¿Lo más impresionante? Ofrece 10x más fuerza° y protección térmica hasta 230°C, convirtiéndose en el aliado ideal para quienes usan planchas, secadoras o herramientas de calor constantemente.

Su textura ligera se absorbe rápidamente y deja el cabello visiblemente más suave, manejable y brillante sin sensación pesada.

Cómo usarlo: aplica de 4 a 6 pumps sobre el cabello húmedo, distribuyendo de medios a puntas y concentrándote en las zonas más dañadas. No se enjuaga.

PRO-Tector, Spray Multi-beneficios 10 en1

El complemento perfecto para tu rutina de reparación.

Después del PRO-Rescue, este spray multi-beneficios funciona como un verdadero escudo protector para el cabello gracias a su fórmula con Amino-Péptidos y Complejo Pro-Vitamina, diseñada para ayudar a proteger la fibra capilar frente al daño diario.

Además de protección térmica, ofrece 10 beneficios esenciales en un solo paso:

Repara

Hidrata

Desenreda

Fortalece

Suaviza

Reduce el frizz

Aporta brillo

Protege del calor

Ayuda a proteger el color

Deja un perfume irresistible

Ideal para quienes buscan un cabello más saludable, brillante y protegido todos los días.

Óleo Nutritivo Pantene (Pro-V Miracles)

Los aceites capilares se han convertido en uno de los productos favoritos de beauty lovers y expertos por una razón: ayudan a sellar puntas, controlar frizz y aportar brillo inmediato. El Óleo Nutritivo Pantene Pro-V Miracles combina Provitamina B5 y aceite de coco en una fórmula ligera que nutre profundamente sin dejar sensación pesada.

¿El resultado? Un cabello más suave, brillante y protegido frente al daño diario.

Ideal para usar en puntas secas o dañadas y darle a tu melena ese acabado glossy que tanto amamos.

Crema para peinar Pantene Pro V Miracles Keratina Repara & Protege

Entre cepillados agresivos, calor y contaminación, el cabello enfrenta un desgaste constante. Por eso, esta crema para peinar se convirtió en uno de nuestros favoritos de los Cosmo Glow Awards.

La Crema para Peinar Pantene Pro-V Miracles Keratina Repara & Protege ayuda a controlar el frizz, facilita el peinado y aporta hidratación y brillo mientras protege el cabello del calor hasta 230°C. Perfecta para lograr un look más pulido, suave y protegido sin complicarte la rutina.

Mascarilla Reparadora Pantene para cabello dañado o teñido

Si tu cabello se siente áspero, poroso o con frizz después de tintes o herramientas de calor, esta mascarilla puede ayudarte a devolverle vida. Su fórmula con Aceite de Argán y Perlas Pro-Vitaminas actúa profundamente sobre la fibra capilar para reparar el daño desde el interior y ayudar a prevenir futuros daños.

Además, está libre de sal, óleos minerales y parabenos. El resultado: un cabello más suave, fuerte y visiblemente saludable desde las primeras aplicaciones.