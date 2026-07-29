¿Zendaya gana más que Tom Holland? Esto cobraron por su actuación en ‘La Odisea’

‘La Odisea’ se ha convertido en la producción más ambiciosa hasta ahora del director Christopher Nolan, que no solo ha llamado la atención por sus impresionantes efectos visuales, sino también por su elenco de primer nivel, que incluye a Zendaya y Tom Holland.

Aunque Universal Pictures no ha revelado los salarios oficiales, diversos medios especializados ya han dado a conocer las cifras estimadas que habrían recibido los actores de la nueva adaptación del poema épico de Homero, y la de Zendaya es una de las que más ha despertado interés.

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¿Cuánto ganó el elenco de ‘La Odisea’?

‘La Odisea’ cuenta con un reparto de primer nivel, pues todos sus actores se ha consolidado como grandes figuras de Hollywood con carreras impecables, por lo que no hay duda de que sus sueldos son millonarios.

Estas son algunas de las cifras estimadas que se han dado a conocer en diferentes medios especializados:

Matt Damon (Odiseo): 15 millones de dólares.

Tom Holland (Telémaco): 7.5 millones de dólares.

Anne Hathaway (Penélope): 7 millones de dólares.

Robert Pattinson (Antínoo): 7 millones de dólares.

Charlize Theron (Calipso): 5 millones de dólares.

Zendaya (Atenea): 8 millones de dólares.

Lupita Nyong’o: 1.5 millones de dólares.

Elliot Page: 1.5 millones de dólares.

Mia Goth (Circe): entre 1 y 1.5 millones de dólares.



Al encabezar el proyecto, es lógico que Matt Damon sea el actor mejor pagado de esta producción cinematográfica, pero por qué el sueldo de Zendaya está causando tanto revuelo y por qué gana más que su esposo Tom Holland, si su tiempo en pantalla es menor.

¿Por qué Zendaya ganó más que Tom Holland en ‘La Odisea’?

Aunque la diferencia de salario entre Zendaya y Tom es relativamente corta, los especialistas lo comparan con el tiempo en pantalla, pues la participación de la actriz es de tan solo 5 minutos, aunque claro, hay que tomar en cuenta el tiempo de preparación, los ensayos y las horas en vestuario y maquillaje.

Sin embargo, de confirmarse esta cifra, sería una de las actrices mejor pagadas del elenco en relación con su tiempo en pantalla, reflejando el enorme valor comercial que ha construido gracias al éxito de producciones como Dune, Euphoria y Challengers, producciones que la han convertido en una de las actrices mejor valoradas en la industria.