Uñas jacaranda: 8 ideas chic que son tendencia en primavera y vas a querer llevar

Inspiradas en los tonos pastel de las flores que llevan su nombre y los cielos despejados de la temporada, las uñas jacaranda destacan por ser frescas, versátiles y nada aburridas, pues aportan un estilo único que luce sofisticado y elegante en todo momento.

Esta paleta en tonos lila y púrpura, permite experimentar con distintos matices suaves que capturan perfectamente el espíritu primaveral con un toque de elegancia y un aire romántico que conquista tanto a las amantes del nail art minimalista como a quienes buscan diseños más atrevidos.

Te podría interesar: Uñas confetti: el manicure con puntos que está arrasando (y 10 ideas que lo prueban)

Ideas de uñas jacaranda, la tendencia más chic de la primavera

Checa estas ideas que pueden inspirarte para tu próximo nail art: diseños en tonos pastel que parecen sacados de un sueño, llenos de elegancia, delicadeza y sofisticación floral.

Jacaranda monocromática brillante

Se trata de un color lila intenso con subtonos azulados y acabado glossy, se trata de una opción clásica pero con un toque contemporáneo y elegante que eleva cualquier look con mucha sofisticación.

Jacaranda translúcida

Este diseño se caracteriza por su base lila translúcida que evoca a la belleza de las flores de jacaranda y con un hermoso acabado que parece vidrio, dando como resultado un look moderno, limpio y sofisticado.

Jacaranda con efecto soft chrome

El brillo con efecto metálico llega en forma de reflejos iridiscentes que transforman el color según la luz, logrando un efecto futurista pero al mismo tiempo lleno de elegancia que se lleva bien con cualquier look.

Jacaranda estilo ombré

El efecto degradado es una de las tendencias más buscadas de la primavera 2026, y en el tono jacaranda no solo luce elegante, también deja ver un look mucho más moderno y auténtico.

Jacaranda estilo francesa

La clásica uña francesa se reinventa con una punta llena de color que transmite la delicadeza de la primavera, sin saturar la uña, consiguiendo un look minimalista que combina con todo.

Jacaranda nude

Si prefieres un look mucho más romántico y femenino, puedes apostar por llevar una base en tonos nude y decorar con pequeñas flores jacaranda, evocando la belleza floral de la temporada primaveral.

Jacaranda en 3D

Si prefieres un look más atrevido sin perder la elegancia, puedes apostar por pequeños detalles en 3D que modernizan tu manicura y le dan un toque único y sofisticado.

Jacaranda con efecto mate

El tono lila azulado se vuelve aún más elegante con un acabado mate que realza su estilo minimalista y sofisticado. Además, puede decorarse con pequeñas flores de jacaranda que aportan frescura y dan vida a tu look primaveral.

Una tendencia que promete quedarse más allá de la primavera y convertirse en un nuevo básico del estilo contemporáneo.