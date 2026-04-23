Uñas confetti: el manicure con puntos que está arrasando (y 10 ideas que lo prueban)

Su diseño de pequeños puntos evoca flores, pétalos y días soleados, aportando un aire femenino y desenfadado que se adapta a cualquier estilo, para darle un toque festivo y de alegría a tu look primaveral.

Desde combinaciones en tonos pastel hasta mezclas vibrantes, las uñas confetti celebran la temporada con un toque juguetón y luminoso que transforma las manos en un auténtico jardín en miniatura.

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Ideas de uñas confetti para un toque festivo a tu manicure primaveral

Las uñas confetti, con pequeños puntos y destellos que aportan color y luz sin perder elegancia, crean un manicure versátil, sofisticado y fácil de combinar, y estas son algunas propuestas que te podrían inspirar.

Minimalista en nude

Una base semi transparente o en tonos beige, decorada con pequeños puntos de colores, se convierte en una propuesta llena de elegancia y fácil de llevar para alegrar tu día a día sin esfuerzo.

Explosión multicolor

Sobre una base clara, mezcla puntos de distintos tamaños y colores para un efecto festivo total, ideal para combinar tus looks de primavera, donde la combinación de colores se convierte en la gran protagonista.

Confetti pastel

Los tonos suaves como el lavanda, baby blue y rosa crean un look delicado y romántico que combina a la perfección con la belleza de la primavera y la naturaleza.

French confetti

Reemplaza la clásica punta francesa por una línea de pequeños puntos de colores para llenar de color este clásico que se convierte en una propuesta mucho más moderna y contemporánea.

Base oscura, puntos vibrantes

Negro o azul marino como fondo con puntos en tonos neón o intensos para un contraste impactante que no pasa desapercibido, ideal para las más atrevidas.

Diseño degradado

Más puntos en la punta que se van difuminando hacia la base, creando un efecto ombré para un diseño lleno de elegancia que hace que tus looks se eleven sin perder el efecto lleno de color.

Confetti metálico

Los puntos en tonos dorados o plateados, o con un acabado soft chrome, sobre base neutra crean un look sofisticado y lleno de elegancia.

Confetti en 3D

Combinar puntos grandes y pequeños para dar profundidad y dinamismo al diseño, mientras agregas pequeños detalles en 3D para crear un look más moderno y hasta futurista.

Confetti con cristales

Añadir brillo a las uñas confetti con pequeños cristales de colores, es lo que necesitas para un diseño lleno de color y brillo sutil que llena de elegancia cualquier look.

Las uñas confetti son, en esencia, una invitación a divertirse.