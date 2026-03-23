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Moda y Belleza

Uñas “peach fuzz": La nueva tendencia de manicure que destrona a todas esta primavera

Olvida el rosa pastel, el durazno es el color que domina las tendencias de uñas esta primavera. Inspírate con estos 5 diseños de uñas.

Marzo 23, 2026 • 
Scarlet Valencia
uñas durazno

Uñas “peach fuzz": La nueva tendencia de manicure que destrona a todas esta primavera.

Getty Images

El peach fuzz ha dejado de ser una simple propuesta para convertirse en la obsesión absoluta de nuestras it girls favoritas. Es fresco, es cálido y tiene ese superpoder de resaltar el bronceado que apenas estamos empezando a construir. Si buscas una manicura que grite “estoy lista para las vacaciones” pero manteniendo la elegancia y sofisticación, el durazno es tu respuesta definitiva.

5 Diseños para inspirarte

Peach chrome

La evolución de las glazed donut nails. Una base durazno con polvo perlado para un brillo multidimensional.

French micro tip

Cambia la clásica punta blanca por una línea casi imperceptible en tono melocotón. Súper chic.

Velvet peach

El acabado mate está de regreso. Le da a tus uñas la textura visual de la piel de un durazno real.

Aura nails

Un degradado circular en el centro de la uña que mezcla el durazno con un toque de crema.

Abstract swirls

Líneas orgánicas en diferentes intensidades de naranja y durazno sobre una base transparente.

Adelántate a la tendencia y sé la primera en presumir el color que va a definir tus fotos de Semana Santa. ¡Corre a agendar tu cita!

Uñas peach fuzz primavera 2026
Uñas peach fuzz primavera 2026
Uñas peach fuzz primavera 2026
Uñas peach fuzz primavera 2026
Uñas peach fuzz primavera 2026
1 of 5: Velvet peach

Pinterest

2 of 5: Aura nails

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3 of 5: Abstract swirls

Pinterest

4 of 5: Peach chrome

Pinterest

5 of 5: French micro tip

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