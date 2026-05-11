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Moda y Belleza

Las cosas que una mujer con autoestima alta NO hace para verse atractiva

Las mujeres con autoestima alta suelen dejar atrás ciertas conductas que antes hacían para agradar o verse más atractivas. Y sí, se nota muchísimo.

Mayo 11, 2026 • 
Pamela López
Las cosas que una mujer con autoestima alta NO hace para verse atractiva

Igor Ustynskyy/Getty Images

Hay un momento donde muchas mujeres dejan de intentar “verse atractivas” para todo el mundo y empiezan a preguntarse algo mucho más importante: “¿yo me siento bien conmigo misma?”

Y curiosamente, ahí es cuando suelen verse más seguras, más elegantes y muchísimo más magnéticas.

Porque la autoestima alta no se nota solo en cómo alguien se ve. También se nota en las cosas que deja de hacer.

No se visten incómodas solo para verse “sexys”

Sí, pueden usar tacones, vestidos ajustados o un look espectacular si quieren. Pero ya no sienten la necesidad de sufrir físicamente para verse atractivas.

La seguridad cambia muchísimo la relación con la ropa. Empiezas a elegir cosas que te favorecen y te hacen sentir bien, no solo cosas que buscan aprobación.

No viven comparándose con otras mujeres

Las mujeres con autoestima alta pueden admirar a alguien sin sentir automáticamente que ellas valen menos.

Y eso cambia muchísimo la energía.

Porque dejan de entrar a un lugar pensando quién es “más bonita” y empiezan a sentirse cómodas ocupando espacio sin competir todo el tiempo.

No cambian toda su personalidad para gustarle a alguien

No fingen hobbies. No minimizan su personalidad. No actúan “menos intensas” solo para verse más deseables.

Cuando alguien se siente segura de sí misma, entiende que gustarle a todo el mundo no es el objetivo.

No buscan validación masculina constantemente

Y esta probablemente es de las diferencias más grandes.

Dejan de medir su valor según quién les escribe, quién las voltea a ver o quién les da atención.

Porque cuando una mujer se siente suficiente por sí sola, la atención deja de sentirse como supervivencia emocional.

No creen que verse atractivas es verse perfectas

La autoestima alta no significa sentirse perfecta todo el tiempo.

Significa entender que puedes tener textura en la piel, estrías, días malos, ojeras, celulitis… y seguir sintiéndote valiosa.

Y honestamente, esa seguridad suele notarse muchísimo más que cualquier filtro.

atracción autoestima
Pamela López
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