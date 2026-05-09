Manicure para entrevista de trabajo: lo que RH realmente nota en tus uñas

Hay cosas que creemos que importan muchísimo en una entrevista de trabajo… y sí importan.

Tu experiencia, cómo hablas, tu CV, la seguridad con la que respondes preguntas.

Pero hay otros detalles mucho más pequeños que también están comunicando cosas sobre ti antes de que siquiera empieces a hablar.

Como tus uñas.

Platicamos con una Head of HR de una empresa internacional que entrevista constantemente personas para puestos corporativos y creativos, y cuando le preguntamos qué cosas nota primero en una entrevista, respondió algo que honestamente no esperábamos:

“Las manos. Siempre veo las uñas.”

Y no, no estaba hablando de traer diseños extravagantes o un manicure carísimo.

Lo que realmente nota es si las uñas se ven cuidadas, limpias y coherentes con la imagen profesional que alguien quiere proyectar.

El error que más llama la atención

Sin pensarlo mucho, nos dijo que el esmalte descarapelado es probablemente una de las primeras cosas que nota.

Porque aunque parezca un detalle mínimo, visualmente transmite descuido o improvisación.

Y en una entrevista, donde literalmente todo ayuda a construir una primera impresión, esos pequeños detalles sí pueden quedarse en la mente de quien te entrevista.

De hecho, nos dijo algo que tiene muchísimo sentido:

“Si no tuviste tiempo de arreglarte las uñas, es mejor llevarlas limpias y naturales que con un manicure viejo.”

Entonces… ¿qué manicure sí funciona?

La respuesta depende muchísimo del tipo de trabajo.

Para puestos más corporativos o tradicionales, normalmente funcionan mejor uñas cortas o medianas, colores neutros y acabados limpios.

Nude, beige, blanco lechoso, transparente o rojo clásico suelen verse profesionales casi en cualquier entorno.

Pero en industrias creativas como moda, medios, marketing o diseño sí existe más libertad para jugar con colores, estilos o incluso nail art más editorial.

La clave está en que se vea intencional, no improvisado.

Lo más importante no es traer uñas “perfectas”

Y esta parte nos pareció súper interesante.

Porque según ella, el manicure ideal para una entrevista no es necesariamente el más llamativo ni el más caro.

Es el que hace que te veas pulida, organizada y segura de ti misma.

En una entrevista quieres que recuerden tus ideas, tu presencia y la manera en la que trabajas. No que estaban distraídos viendo una piedra mal pegada en tu dedo anular.

Tus uñas sí hablan antes que tú

Obviamente un manicure no va a conseguirte el trabajo.

Pero sí puede influir en esa primera percepción que alguien forma sobre ti en los primeros segundos.

Porque al final, las entrevistas también son sobre detalles.

Y muchas veces, antes de demostrar lo que sabes hacer, ya hay pequeñas cosas hablando por ti.

