Rhinestone nails: la manicura joya más glam que dominará la temporada

El nail art con pedrería, conocido como rhinestone nails, se perfila como una de las tendencias de belleza más glamurosas y deseadas de la temporada, gracias a su estética creativa, brillante y sofisticada, alejándose de los diseños nude y minimalistas para dar paso a uñas que funcionan como auténticas piezas de joyería.

La tendencia transforma las manos en protagonistas del look a través de cristales, aplicaciones y detalles luminosos que elevan cualquier estilo con mucha elegancia y un acabado muy chic.

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¿Qué son las Rhinestone nails?

Se trata de una manicura decorada con pequeños cristales, también conocidos como rhinestones, que se adhieren sobre la uña para crear efectos luminosos y de relieve. Pueden utilizarse de forma sutil, como un detalle delicado sobre una base nude, o en versiones mucho más dramáticas con diseños cargados de brillo y composición artística.

Rhinestone nails: ideas de uñas con cristales perfectas para un manicure chic en primavera

Desde diseños sutiles y elegantes con pequeños destellos, hasta propuestas maximalistas de alto impacto, las rhinestone nails logran combinar extravagancia, feminidad y sofisticación en una sola manicura.

Minimal sparkle

Este diseño combina bases nude o efecto lechoso con pequeñas piedras y cristales colocados estratégicamente para aportar brillo y sofisticación al manicure.

French joya

La manicura francesa se reinventa con micro cristales y líneas de pedrería en lugar de las clásicas puntas blancas, logrando un diseño más moderno y sofisticado.

Efecto corona

Inspirado en las tiaras reales, este diseño coloca pequeños cristales alrededor de la cutícula para crear un efecto elegante, delicado y glamuroso.

Uñas espejo con cristales

Las uñas cromadas o efecto espejo se potencian con detalles de pedrería que reflejan la luz desde todos los ángulos, creando un look sofisticado, brillante y futurista ideal para 2026.

Maximalismo sofisticado

Para un look más atrevido, puedes cubrir las uñas completamente con cristales y pedrería de distintos tamaños, manteniendo bases nude para conservar la armonía y elegancia del diseño.

Motivos florales

Este diseño femenino y delicado utiliza cristales para formar líneas geométricas y flores minimalistas, combinando arte y joyería en una manicura elegante y luminosa.

Bicolor con cristales

Este diseño combina dos o más tonos en contraste con detalles de cristales estratégicamente colocados, logrando una manicura moderna, elegante y llena de brillo.

Uñas cósmicas

Inspiradas en el universo, este diseño combina estrellas, colores intensos, efectos brillantes y cristales para crear diseños llamativos, futuristas y llenos de fantasía.

El Rhinestone nail confirma que durante la primavera, las uñas serán un accesorio protagonista, capaces de competir con accesorios como anillos y pulseras.