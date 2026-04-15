Eiza González revela las tres enfermedades ginecológicas que le diagnosticaron al intentar congelar sus óvulos

La actriz mexicana, Eiza González, reveló cómo durante años los médicos ignoraron sus síntomas y le aseguraron que el dolor intenso, los cambios hormonales y el cansancio, eran completamente normales durante sus períodos menstruales, cuando era evidente que no lo eran.

Finalmente a los 30 años le dieron un diagnóstico que resultó desgarrador para ella, Eiza fue diagnosticada con tres trastornos ginecológicos: endometriosis, adenomiosis y síndrome de ovario poliquístico.

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Los tres trastornos ginecológicos que padece Eiza González

Fue durante una entrevista para la revista Women’s Health, donde la actriz mexicana habló sobre cómo le diagnosticaron estas enfermedades, al intentar congelar sus óvulos para mejorar sus probabilidades de ser madre a largo plazo.

“Es la historia de siempre que se escucha una y otra vez de las mujeres. Es el típico ‘oh, esto es normal. Esto es parte de tu ciclo. Esto es parte de tus cólicos. Este dolor es normal. Este nivel de sangrado es normal. Estos cambios de humor son normales. Este aumento de peso es normal’. Y son décadas de eso”, dijo la protagonista de ‘Ambulancia’.

Tras el diagnóstico, Eiza debe someterse a resonancias magnéticas periódicas y seguir una rutina de autocuidado más estricta debido a sus trastornos ginecológicos y hormonales.

¿Cuáles son los síntomas del SOP, endometriosis y adenomiosis que padece Eiza González?

La endometriosis causa dolor intenso y puede afectar la fertilidad al crecer tejido fuera del útero; la adenomiosis provoca sangrados abundantes y dolor al invadir la pared uterina; y el síndrome de ovario poliquístico genera quistes y ciclos menstruales irregulares.

Eiza cuenta que sus síntomas fueron minimizados durante años por médicos, una experiencia común en muchas mujeres, hasta que su cuerpo “simplemente se resquebrajó” y obtuvo respuestas.

Aunque tuvo que modificar su estilo de vida para que los síntomas mejoraran, la actriz asegura que esto le ayudó a cuidar mejor de su cuerpo y salud.

“El simple hecho de ver una luz al final del túnel marcó la diferencia. Ahora puedo tomar medidas y ser más amable con mi cuerpo. Sentirme bien me da estabilidad”.

Eiza hace un llamado a tomar en serio la salud femenina, dejar de normalizar el dolor intenso y priorizar la prevención, el diagnóstico oportuno y una atención médica más profunda.