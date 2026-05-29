Así se llevan las uñas sevillanas: 6 ideas elegantes inspiradas en el estilo español

Este 2026 las llamadas “uñas sevillanas” se han convertido en una de las tendencias favoritas para quienes buscan un estilo sofisticado, femenino y lleno de carácter, con una inspiración en la estética española que está conquistando los salones de belleza.

Las uñas sevillanas evocan a la belleza y elegancia andaluza, donde los lunares, el rojo intenso y los detalles románticos como las flores, combinan la tradición con diseños contemporáneos que son fáciles de adaptar a tu día a día.

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Ideas de uñas sevillanas para llevar la estética española en tus manos con elegancia

Lejos de tratarse de manicuras exageradas, la nueva versión de las uñas sevillanas apuesta por acabados refinados, colores clásicos y pequeños acentos artísticos que evocan el glamour mediterráneo.

Rojo clásico

Si existe un color que representa el estilo español, es el rojo intenso, y las uñas sevillanas más elegantes recuperan este tono en versiones sofisticadas con acabado glossy y forma almendrada, para un resultado atemporal, femenino y perfecto para cualquier ocasión.

Polka dot en tonos nude

Los lunares son uno de los elementos más icónicos de la moda flamenca, pero en manicura se reinterpretan de forma minimalista, a través de una base nude con pequeños puntos negros o blancos que aporta un detalle delicado y chic sin perder elegancia.

Francesa española

La clásica manicura francesa también adopta un aire andaluz con puntas en tonos vino, borgoña o terracota, para crear una versión mucho más cálida y sofisticada que la francesa tradicional, ideal para quienes prefieren diseños discretos pero diferentes.

Detalles florales inspirados en las rosas y los claveles

Las flores forman parte esencial de la estética sevillana y ahora aparecen en diseños delicados pintados a mano o en pequeños acentos sobre una sola uña, con tonos rojos, rosados y blancos para crear una propuesta romántica y elegante.

Negro y dorado

Para quienes buscan una manicura más atractiva, la combinación de negro brillante con líneas doradas o pequeños detalles metálicos aporta dramatismo sin caer en excesos, se trata de una opción inspirada en los vestidos de flamenca más sofisticados.

Tonos tierra o terracota

Los colores tierra también forman parte de esta tendencia gracias a su conexión con la arquitectura y los paisajes del sur de España, con esmaltes terracota, canela y café suave con acabado mate crean una manicura moderna, cálida y muy elegante.

La tendencia demuestra que la inspiración española continúa marcando pauta en el mundo de la belleza, apostando por diseños sofisticados que nunca pasan desapercibidos.