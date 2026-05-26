La razón por la que Tom Holland sintió envidia de Zendaya mientras filmaban ‘La Odisea’

Zendaya y Tom Holland se han convertido en una de las parejas más queridas de Hollywood, se conocieron durante el rodaje de Spider-Man y, desde entonces, han trabajado juntos en varias ocasiones .

Sin embargo, su reciente participación en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan, habría generado algunos momentos “incómodos” durante las grabaciones por los comentarios del director, causando la envidia de Holland y Matt Damon.

Tom Holland sintió envidia de Zendaya en el set de ‘La Odisea’

El director, Christopher Nolan, ha convertido a La Odisea en uno de los rodajes más comentados de Hollywood incluso antes de su estreno, pues la ambiciosa adaptación del poema de Homero reúne a figuras como Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson y Zendaya, en una producción que recorre escenarios en Marruecos, Grecia, Islandia y Sicilia.

Ahora, una curiosa anécdota ocurrida durante el rodaje se ha convertido en el centro de atención entre los fans, pues durante una entrevista con la revista Elle, el actor Matt Damon ha declarado que el director es muy serio en las grabaciones y rara vez felicita a sus actores por su interpretación.

“Chris es conocido por ser muy reservado. Así que cuando haces una toma, no es como que diga: ‘Eso estuvo genial’. Él simplemente dice: ‘Sí, bien. Ok’. Y eso equivale al mayor elogio que podrías recibir”, reveló el actor.

Sin embargo, esta seriedad del Nolan cambió drásticamente cuando vio la actuación de Zendaya como Atenea, una situación que dejó perplejo a Damon y hasta con un poco de envidia, claro sin malas intenciones, un sentimiento que también experimentó Tom Holland.

“Zendaya, por otro lado… hubo tomas en las que hacía algo, interpretaba una escena increíble, y él decía: ‘Corte’. Y luego añadía: ‘Perfecto’. Y literalmente Tom y yo estábamos obsesionados con eso. ¿Ella recibió un ‘perfecto’? Yo nunca he recibido ni siquiera un ‘genial’. ¿Ella consiguió un ‘perfecto’? Él y yo nos quejamos de eso durante todo el resto del rodaje. ‘¿Te dijo algo hoy?’ ‘No, me dio un “bien”, y seguimos adelante’. ‘Sí, a mí también’”.

¿Qué dijo Zendaya de su participación en La Odisea?

En la misma entrevista para Elle, Zendaya habló sobre su papel como Atenea y confesó que se siente muy identificada con el personaje, la actriz también reconoció el peso y la responsabilidad de interpretar a la diosa de la guerra, especialmente por tratarse de un tema que considera muy vigente en la actualidad.

“En muchos sentidos, siento que ella es adecuada para mí. Hay un peso real y una responsabilidad muy grande en ello. La forma en que nos inclinamos a deshumanizar a otras personas… eso me rompe el corazón, es algo con lo que no puedo estar de acuerdo. Porque siento que tenemos una tendencia a no ver a los demás como seres humanos dignos de seguridad, de alegría y de las mismas cosas que nosotros también merecemos”.