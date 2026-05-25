¡Alerta de spoiler! Creador de Euphoria revela el origen de la perturbadora muerte de Nate Jacobs

La tragedia para Nate Jacobs, personaje interpretado por Jacob Elordi, ya se venía anticipando desde el tercer episodio de la tercera temporada de Euphoria, pero ha sido en el penúltimo donde se ha revelado uno de los momentos más devastadores e impactantes de la serie.

La historia da un giro sorprendente y crea un antes y un después para todos los personajes, pero es sin duda la muerte de Nate, lo que ha dejado en shock a los fans, pues es sorprendentemente perturbadora, por lo que Sam Levinson ha contado el origen de este final para el personaje.

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Sam Levinson explica la muerte de Nate Jacobs en Euphoria

Durante una entrevista con Esquire España, Sam Levinson, el creador de la serie, ha revelado la inspiración detrás de la perturbadora muerte de Nate, pues buscaba que el karma por fin le diera su merecido al personaje de Jacob Elordi.

“Hay algo curioso en el que sé lo que el público quiere en términos de justicia o karma y, teniendo eso en cuenta, siempre pienso: '¿Cómo puedo dárselo?’”, cuenta Levinson sobre el penúltimo episodio de la temporada. "¿Cómo puedo darles lo que quieren, pero hacerlo tan horrible y que genere ansiedad que, cuando ocurre, el público no esté tan seguro de que lo querían?”

Levinson reveló que desde el inicio sabía que Nate tendría un final trágico en esta temporada, y aunque el personaje de Elordi fue visto durante años como violento e irreparable, la serie mostró momentos más humanos de él antes de llevarlo hacia un desenlace oscuro y devastador.

“Es como, '¿Ah, querías que recibiera su merecido...? Vale”, dice Levinson riendo. “Esa sensación de complicidad con el público siempre es una nota interesante para tocar dentro de este tipo de estructura más amplia. Al final dices: ‘Dios, no lo sé. ¿Debería haberlo tenido mejor? ¿Se lo merecía?’ Ese tipo de preguntas siempre son emocionantes de plantear al público”.

¿Cómo fue la muerte de Nate Jacobs en Euphoria?

La tercera temporada de Euphoria tomó inspiración del wéstern y del cine grindhouse, y Levinson reveló que el impactante final de Nate surgió de The Candy Snatchers, un filme de culto de los años 70 que admira profundamente.

Nate termina enterrado vivo y, en un giro tan brutal como desgarrador, es atacado por una serpiente de cascabel que acaba con su vida. La escena convierte dos de los miedos más profundos, en la causa de su trágico final.

Al principio, Sam pensó que Nate moriría por asfixia o por un golpe de calor, pero más tarde se le ocurrió añadir la serpiente como el elemento definitivo para hacer aún más impactante su final.

“Era uno de esos días preciosos en los que el tiempo en Los Angeles es perfecto. Estamos escuchando a Otis Redding. Las ventanillas están bajadas y conducimos hacia Warner Brothers. Estoy mirando por la ventanilla y me viene la imagen de una serpiente de cascabel yendo por la tubería.

Él está aporreando y la serpiente puede sentir el movimiento en el suelo. Y pensé ¿Y si la serpiente se mete en la tubería y entonces él está atrapado dentro del ataúd con esta serpiente de cascabel?. Es algo así como un momento divertido en el que te das cuenta que no todas las escenas oscuras vienen de lugares oscuros”.