Sydney Sweeney responde a quienes critican sus escenas subidas de tono en Euphoria

Desde que Sydney Sweeney debutó como Cassie Howard en Euphoria, su personaje ha generado controversia por las escenas íntimas y desnudos que protagoniza dentro de la serie, que se han intensificado durante la tercera temporada.

Finalmente la actriz decidió romper el silencio y defendió su trabajo, hablando sin reservas sobre la importancia de que las mujeres se sientan libres y cómodas con su cuerpo y su sexualidad.

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Sydney Sweeney defiende su trabajo en Euphoria y responde a quienes critican sus escenas de desnudos

Durante una entrevista para la revista W Magazine, Sydney habló sin filtros sobre su trabajo en Euphoria y las escenas que muchos consideran subidas de tono porque han estado llenas de desnudos y escenas provocativas.

“No me pongo nerviosa con las escenas en las que aparezco desnuda. Creo que el cuerpo femenino es algo muy poderoso”, afirmó. “Estoy contando la historia de mi personaje, así que tengo la responsabilidad de hacerlo bien y hacer lo que sea necesario”, agregó.

Sydney aseguró que siempre marcó sus propios límites durante el rodaje de Euphoria y reveló que incluso pidió eliminar algunas escenas que consideraba innecesarias, solicitudes que, según contó, fueron respetadas por el creador de la serie, Sam Levinson.

Sydney Sweeney y el impacto negativo que tuvieron los desnudos de Euphoria en su carrera

La actriz también habló de una doble moral en Euphoria tras sus escenas de desnudos, sobre todo los que protagonizó para la tercera temporada, pues han generado fuertes críticas y debates en redes sociales contra su personaje Cassie Howard.

Sweeney asegura que le ha costado trabajo que la tomen en serio como actriz solo por protagonizar desnudos en la pantalla, pues ponen en duda su talento.

“Estoy muy orgullosa de mi trabajo en Euphoria. Creo que fue una gran actuación. Pero nadie habla de ella porque me desnudé”, declaró en entrevista para el periódico británico The Independent.

La actriz ha señalado que sigue existiendo una doble moral en cuanto a los desnudos en pantalla para las mujeres: “Hay un estigma contra las actrices que se desnudan en la pantalla”, afirmó. “Cuando un chico tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibiendo elogios. Pero cuando una chica lo hace, es completamente diferente”.