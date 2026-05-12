Se revela la estricta regla que Taylor Swift y Travis Kelce han impuesto a los invitados a su boda

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce se perfila como uno de los eventos más esperados del año, por lo que cada nuevo detalle sobre los preparativos del gran día acapara titulares y despierta la emoción de millones de fans que sueñan con el esperado final feliz de la cantante.

En los últimos días se ha revelado una supuesta e inesperada regla que Taylor y Travis habrían impuesto a los invitados a su boda, pero que le ha gustado mucho a sus fans, incluso generosa.

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¿Cuál es la regla que Taylor Swift y Travis Kelce han impuesto a los invitados a su boda?

El periodista británico Rob Shuter reveló al medio StyleCaster que Taylor Swift y Travis Kelce han impuesto una estricta pero significativa regla para sus invitados: no llevar regalos de boda. En lugar de ello, la pareja habría pedido que quienes asistan realicen donaciones a distintas organizaciones benéficas importantes para ellos.

“No les falta de nada. Entre los dos tienen más que suficiente. Así que decidieron aprovechar este momento para ayudar a los demás”, aseguró el medio.

La pareja planea ofrecer a sus invitados una lista de organizaciones benéficas seleccionadas, pidiéndoles que donen en lugar de comprar los tradicionales regalos de boda.

“Han elegido causas que realmente les importan”, añadió la fuente. Se les pide a los invitados que donen en vez de comprar regalos.

Este gesto refleja la conocida generosidad de Taylor, quien siempre se ha caracterizado por hacer donaciones discretas, apoyar a sus fans y ayudar a las personas que trabajan detrás de escena.

La generosidad de Taylor Swift en el día de su boda con Travis Kelce

Sin embargo, este no sería el único gesto de generosidad que tendría Taylor durante su boda, pues piensa compartir su felicidad con todo el personal que trabaje durante la ceremonia y celebración.

“El personal que trabaje en la boda puede esperar una bonificación muy generosa”, dijo una fuente.

Y agregó: “Taylor nunca olvida a las personas que hacen posible las cosas. Se ha ganado la reputación de cuidar a la gente”, dijo una fuente cercana. “Desde los equipos de gira hasta los fans de a pie, siempre está presente de verdad”.

Se dice que muchos de los invitados de Taylor a su boda están de acuerdo y apoyan por completo el plan de Taylor: “A la gente le encanta esta idea”, explicó la fuente. “Se siente significativo, intencional y completamente auténtico para ella”.

La fuente resumió el sentimiento detrás de la decisión: “Si lo tienes todo, lo más poderoso que puedes hacer es dar”.