Las 6 locaciones de ensueño donde se filmó ‘El diablo viste a la moda 2’ que todo fan debe visitar

El diablo viste a la moda está de regreso con su tan esperada secuela, y además de revivir ese glamour del mundo de la moda que tanto nos conquistó con la primera entrega, también está cautivando con varias de sus locaciones.

Entre avenidas elegantes, hoteles legendarios, boutiques de lujo y paisajes europeos de ensueño, que forman parte del rodaje de El diablo viste a la moda 2 ha dejado claro que el estilo es tan protagonista como los propios personajes.

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Locaciones de El diablo viste a la moda 2 que puedes visitar si eres fan

Estas son algunas de las calles icónicas, museos majestuosos, diners clásicos y palacios europeos que dieron forma al universo cinematográfico de la esperada secuela, y que cualquier amante de la moda, el cine y los viajes debería conocer al menos una vez.

Nueva York

La Gran Manzana se convirtió de nuevo en el epicentro del caos fashionista de Miranda Priestly, donde se hicieron escenas en locaciones icónicas como el Upper East Side, SoHo y Midtown Manhattan.

Para los fans, recorrer la Quinta Avenida o caminar frente a las vitrinas de lujo es casi como entrar directamente en el universo de Runway.

Museo de Historia Natural

Otra de las locaciones clave de la película fue el Museo de Historia Natural, escenario de la gran gala primaveral de Runway, inspirada en la famosa Met Gala de Vogue y Anna Wintour. Su imponente escalinata aporta elegancia y dramatismo a una de las escenas más importantes de la trama.

Milán

La segunda parte también llegó a Milán, una de las ciudades más influyentes en el mundo de la moda internacional, y entre boutiques de diseñador, calles elegantes y edificios históricos, varias escenas fueron grabadas durante eventos relacionados con la industria fashion, aportando a la película un aire más editorial.

Locaciones de El diablo viste a la moda 2 que puedes visitar si eres fan James Devaney/GC Images

Lago Di Como

La majestuosidad y belleza de este lago también formó parte de la secuela, entre villas históricas, jardines perfectamente cuidados y vistas cinematográficas convirtieron este lugar en uno de los sets más espectaculares del rodaje, es el tipo de lugar donde cualquier escena automáticamente parece portada de revista.

The Plaza Hotel

El legendario The Plaza Hotel fue una de las locaciones más elegantes del rodaje, gracias a sus salones históricos y suites de lujo, que encaja perfectamente con el estilo impecable de Miranda Priestly, haciendo que incluso una simple visita parezca sacada de la película.

París

París regresa como una de las locaciones principales de la secuela, con grabaciones en calles junto al Sena, cafés históricos y zonas vinculadas a la Semana de la Moda. La ciudad vuelve a representar el lado más elegante, artístico y feroz de la industria de la moda.

El diablo viste a la moda 2 hizo de cada locación una fantasía visual que no solo hará suspirar a los amantes de la moda, también despertará unas enormes ganas de hacer las maletas.