Renata Notni habla sin filtros sobre su separación de Diego Boneta: “Le deseo lo mejor”

A principios de abril, Diego Boneta se sinceró y confirmó el fin de su relación de cinco años con Renata Notni, y aunque ella había evitado hacer declaraciones, recientemente decidió hablar por primera vez sobre su ruptura.

La noticia de su separación se dio a conocer a finales de marzo; sin embargo, ha sido hasta ahora que la actriz habla por primera vez de de su ruptura, dejando claro que se llevó a cabo en buenos términos y que ambos están bien.

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Renata Notni habla por primera vez de su ruptura con Diego Boneta

Fue durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México este fin de semana, donde Renata decidió dejar de evadir a la prensa, y finalmente dar su versión de los hechos tras varias semanas de especulación.

“Ya no estamos juntos, como bien saben. Lo que sí les puedo decir es que hay mucho cariño y mucho respeto entre los dos. Genuinamente cada uno quiere lo mejor el uno para el otro y bueno, pues así son las cosas”, declaró ante los diferentes medios que la abordaron.

La actriz mexicana insistió en que todo está bien y que no hay rencores de por medio y que ambos atraviesan por este momento de la mejor forma posible.

“Los dos estamos muy bien, como les digo, hay mucho cariño y mucho respeto, sobre todo entre nosotros. Y nada, creo que nos quedamos con eso. Estamos los dos muy tranquilos”, insistió.

¿Qué siente Renata Notni por Diego Boneta tras su ruptura?

En la misma conversación, Renata aseguró que quiere quedarse con los buenos momentos que compartieron en pareja, y recordar lo más bello de su larga relación.

“Tuvimos una relación muy bonita y terminamos de la misma manera y queremos quedarnos con eso, con lo bonito que estuvo la relación y con el mejor sabor de boca el uno del otro”.

Y no dudó en confirmar que desea que Diego sea feliz y que vuelva a enamorarse: “Yo le deseo lo mejor y que sea muy feliz”.

También aprovechó el momento para despejar todas las dudas que había sobre si su relación había sido tóxica o había pasado por momentos de maltrato junto al actor.

“Lo único que les puedo decir es que en nuestra relación no hubo violencia, al contrario, fue una relación muy bonita”, aclaró.

La pareja comenzó su relación en diciembre de 2020, pero la hizo pública hasta septiembre de 2021 durante unas vacaciones en Capadocia, Turquía, desde entonces se convirtieron en una de las parejas más queridas del medio del espectáculo.