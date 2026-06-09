Uñas animal print: 8 diseños irresistibles para sacar tu lado más salvaje con elegancia

El animal print se ha convertido en un clásico atemporal que no pasa de moda, y para este verano 2026 se reinventa para combinar elegancia y audacia, creando diseños con estampados contemporáneos que no pasan desapercibidos.

Se trata de un manicure ideal para quienes buscan diseños de uñas mucho más llamativos y creativos, pero que no quieren perder la elegancia y sofisticación, pues además combinan y elevan cualquiera de tus looks.

Ideas de uñas animal print que son tendencia este verano 2026

Las versiones en tendencia combinan colores elegantes con acabados minimalistas y detalles artísticos que van desde el clásico leopardo hasta las sofisticadas rayas de cebra, ideales para expresar tu personalidad con glamour.

Leopardo clásico

El estampado de leopardo sigue siendo el rey indiscutible del animal print, pero su versión más elegante apuesta por una base nude o beige con manchas marrones y negras delicadamente distribuidas, creando una opción versátil que combina con cualquier outfit.

Cebra en blanco y negro

Las rayas de cebra son ideales para quienes aman los contrastes, su estética gráfica y elegante aporta un aire moderno que destaca especialmente en uñas almendradas o cuadradas, además, combina perfectamente con looks monocromáticos.

French salvaje

La clásica manicura francesa se reinventa con puntas animal print, ya sea con estampado de leopardo, cebra, tigre o bambi, este diseño mantiene la sofisticación del estilo francés mientras añade un detalle inesperado y lleno de personalidad.

Estilo carey

Inspiradas en el caparazón de las tortugas, sus tonos ámbar, miel y marrón característicos de este clásico estampado, ofrecen un acabado sofisticado y versátil que combina con cualquier estilo, mientras que su apariencia lujosa las convierte en una opción ideal para quienes buscan una manicura atemporal con un toque moderno.

Uñas bambi

Inspiradas en la belleza del cervatillo de Disney, estas uñas se caracterizan por sus tonos suaves como el beige, café claro, crema y blanco, con pequeños detalles que evocan las manchas de ciervo, que dan como resultado un diseño delicado y femenino.

Tigre de bengala

Este diseño destaca por sus llamativas rayas negras sobre bases en tonos naranja, dorado o caramelo, recreando la belleza de este majestuoso felino, aportando frescura y un aire audaz, elegante y sofisticado, ideal para quienes buscan una manicura con personalidad y un toque salvaje que no pasa desapercibido.

Uñas con estampado de vaca

Este diseño se ha convertido en una de las versiones más divertidas y modernas del animal print, su diseño, basado en manchas irregulares negras o marrones sobre una base blanca o crema, aporta un estilo fresco, juvenil y versátil.

Animal print con colores vibrantes

Las versiones en rosa fucsia, verde esmeralda, azul eléctrico o naranja están ganando popularidad entre quienes buscan una manicura divertida y llena de energía, y son ideales para el verano y para quienes no temen llamar la atención.

Los estampados animal print han demostrado ser mucho más que una moda pasajera, pues su capacidad para adaptarse a nuevas técnicas, colores y estilos los mantiene vigentes temporada tras temporada.