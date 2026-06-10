Sydney Sweeney revela la escena eliminada de Euphoria que considera imperdible para los fans: “Puse mucho esfuerzo”

Hace ya algunos días que la tercera temporada de Euphoria se estrenó, marcando el final de la serie de drama juvenil que lanzó la carrera de jóvenes actores como Sydney Sweeney, que interpretó a la polémica Cassie Howard.

Aunque Euphoria ya llegó a su fin, su historia y sus personajes continúan generando conversación, tal es el caso de Sydney, quien en una reciente entrevista reveló los detalles de la intensa preparación que realizó para la última entrega de la serie, especialmente para una escena que requirió un gran esfuerzo de su parte, pero que finalmente fue eliminada de la versión final.

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Sydney Sweeney lamenta que su escena de pole dance haya sido eliminada de la tercera temporada de Euphoria

Durante una reciente conversación con la revista Vanity Fair, Sydney lamentó que el público nunca pudiera ver la escena de pole dance en la que tanto trabajó.

“Hubo escenas muy divertidas entre nosotros cuando Cassie va al club de striptease con Maddy y hacen las sesiones de fotos”, contó Sweeney. “Cassie empieza a ver a las chicas en el escenario y se emociona mucho. Ella dice: ‘Vaya, estas chicas son preciosas. Podría hacerlo.’ Se emborracha y sube al escenario. Se arregla y Cassie baila en barra”.

La actriz asegura que se esforzó mucho para lograr hacer esta escena, incluso tomó clases de pole dance con profesionales: “Tomé clases de pole dance y fue muy divertido”, dijo. “Imagina a la loca Cassie en un poste, que era divertidísima. Pero madre mía, estas chicas son fuertes”.

Desafortunadamente, las escenas fueron eliminadas para el corte final por decisión del creador Sam Levinson.

“Sam me llamó un par de días antes del episodio en el que se suponía que iban a estar las escenas. Él dijo: ‘Oye, no tenía sentido para el episodio.’ Yo pensé: ‘Lo entiendo totalmente’”, dijo Sweeney. “Definitivamente me decepcionó. Pero él dijo: ‘Quizá deberíamos publicarlo como material detrás de cámaras o escenas eliminadas.’ Yo dije: ‘Por favor, hazlo, porque he puesto mucho esfuerzo en eso’”.

La despedida de Sydney Sweeney a Cassie Howard

La actriz también reveló sentir una profunda nostalgia al despedir de Cassie, un personaje que significa tanto para ella, pues no sólo formó parte de su vida, también fue el que sin duda, impulsó su carrera como actriz.

“Cada temporada, como dice Sam, siempre ha rodado como si fuera la última”, señaló Sweeney. “Y creo que todos lo hemos abordado con la misma mentalidad. Así que siempre me he despedido de Cassie el último día, por agridulce que sea, porque es un papel muy desafiante y me exige como actriz. Y me encanta poder ser desafiada e ir a lugares a los que otros personajes quizá no lleguen. Así que es definitivamente difícil, porque es muy divertida de interpretar”.