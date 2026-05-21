Scooter Braun rompe el silencio sobre las polémicas escenas de Sydney Sweeney en ‘Euphoria’

La tercera temporada de Euphoria continúa generando controversia por las escenas protagonizadas por Sydney Sweeney como Cassie Howard, pues ha abierto un fuerte debate en redes sociales por las secuencias de desnudos y carga sexual.

A pesar de las críticas, Sydney ha manifestado sentirse orgullosa de su trabajo en la serie juvenil creada por Sam Levinson, y además cuenta con el respaldo y apoyo de su novio, el empresario musical, Scooter Braun.

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Scooter Braun reacciona a las escenas de desnudos de Sydney Sweeney en ‘Euphoria’

De acuerdo con el medio Page Six, Scooter no tiene problemas con las escenas de desnudos y exposición sexual que protagoniza Sydney en Euphoria, pues está consciente de que esto forma parte de su trabajo.

“Él entiende completamente que es parte de su trabajo y respeta lo dedicada que es a su profesión”, aseguró una fuente cercana a la pareja.

Por otra parte, amigos cercanos a ellos, han revelado que su relación está basada en la confianza y en el respeto mutuo, no podrían estar mejor en este momento.

“Su relación es muy sólida y existe un alto grado de confianza entre ellos. Scooter no es de los que se sienten amenazados por su trabajo ni intenta controlar los papeles que ella acepta. La apoya muchísimo en su carrera y está orgulloso de todo lo que ha logrado”, agregaron.

El insider citado aseguró que “están muy felices juntos y las cosas entre ellos van realmente bien”.

La historia de amor de Sydney Sweeney y Scooter Braun

Scooter Braun y Sydney Sweeney se conocieron en la lujosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Italia durante junio de 2025, donde de inmediato hicieron click.

Sin embargo, al principio el empresario habría dudado por la diferencia de edad, pues él tiene 44 años y ella solo 28, su romance se confirmó públicamente en septiembre de ese año.

Meses después, la pareja oficializó su relación en redes sociales cuando la actriz compartió fotos juntos durante el festival Stagecoach 2026 en California.