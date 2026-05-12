El regalo perfecto para mamá y papá: estilo, comodidad y mucho beachwear

Encontrar el regalo ideal para mamá o papá puede ser todo un reto, pero 98 Coast Av lo hace más fácil que nunca. Desde 2012, esta marca ha transformado el beachwear en mucho más que trajes de baño: es un verdadero estilo de vida. Su propuesta va más allá de lo estético, combinando funcionalidad, cortes impecables y diseños que se adaptan a cada miembro de la familia.

Reconocida por ser pionera en México en el concepto de Family Match, la marca continúa apostando por crear conexiones a través del estilo, ofreciendo colecciones que permiten compartir identidad en familia.

Con presencia internacional y 16 tiendas en México, 98 Coast Av se posiciona como una marca que combina estilo y esencia familiar en cada colección.

Para ella, la marca apuesta por siluetas favorecedoras, estampados llenos de color y detalles que fusionan estilo, comodidad y confianza.

Para él, destacan los trajes de baño de secado rápido, playeras de tacto suave y acabado premium, además de camisas de lino ideales para un look fresco, versátil y sofisticado.

Si quieres sorprender a mamá o papá con un detalle que combine moda, confort y exclusividad, un outfit de 98 Coast Av es, sin duda, la elección perfecta.

Descubre más sobre sus colecciones y encuentra la pieza ideal en www.98coastav.mx

Visita su cuenta de Instagram y Facebook