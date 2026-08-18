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¿Qué es el fármaco que encontraron sobre el colchón de Hayden Panettiere?

Un medicamento fue hallado en la escena donde murió Hayden Panettiere. Esto debes saber al respecto.

Agosto 18, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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¿Qué es el fármaco que encontraron sobre el colchón de Hayden Panettiere?

Getty images

La muerte de Hayden Panattiere sigue conmocionando al mundo entero y sobre todo a Hollywood. A través de emotivos mensajes, algunas reconocidas celebridades, como Emma Roberts, Viola Davis, Kim Cattrall, Kelly Osbourne, Ashlee Simpson, Bethany Joy Lenz, Melissa Barrera, David Arquette, Emme Rylan y Heather Matarazzo, le han dado el último adiós a la actriz reconocida por su participación en Heroes y Nashville.

Fue el pasado 16 de agosto cuando se dio a conocer el fallecimiento de Panattiere, pero hasta el momento, continúan saliendo a la luz algunos detalles de su deceso.

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¿Qué es el fármaco que encontraron sobre el colchón de Hayden Panattiere?

Según las grabaciones de las comunicaciones de emergencia obtenidas por People, se habló de una ‘mujer inconsciente’, una ‘sobredosis’ y un ‘paro cardíaco’, y es que esto se podría relacionar con el fármaco que fue hallado sobre el colchón de Hayden Panattiere. Los reportes de emergencia y medios como TMZ confirmaron la presencia de Narcan sobre un colchón mientras aplicaban “soporte vital cardíaco avanzado” y RCP a la artista.

¿Qué es Narcan y por qué fue encontrado en la escena donde murió Hayden Panettiere?

Este fármaco es utilizado utilizado en situaciones de emergencia cuando existe una posible sobredosis de opioides (un grupo de sustancias naturales, semisintéticas y sintéticas que alivian el dolor). A pesar de que fue hallado en su apartamento,
esto no confirma que medicamento haya sido administrado a Hayden. Uno de los reportes del caso incluso reveló que no se sabe si el Narcan fue utilizado durante la emergencia ni a quién estaba destinado. Hasta el momento, el Narcan es un detalle de información dentro de la investigación, pero no una explicación definitiva sobre qué causó el fallecimiento de Hayden Panettiere.

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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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