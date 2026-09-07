Hoy en día, las uñas de gel se han convertido en un accesorio más para quienes buscan lucir uñas cuidadas y con un diseño increíble, pero que además dure mucho más tiempo que el esmalte tradicional, pues su brillo y resistencia hacen que tu manicura luzca mucho más atractiva.

Sin embargo, no darles el mantenimiento adecuado, puede terminar por afectar la salud de nuestras uñas naturales, y es aquí cuando surge la pregunta, ¿cuánto tiempo puedes llevar gel en las uñas? Esto es lo que debes de tomar en cuenta sobre la salud de las uñas y el uso de gel permanente.

Te podría interesar: Las uñas que van a reemplazar a las “clean girl nails” este otoño

¿Cuánto tiempo puedes llevar gel en las uñas?

La duración de las uñas de gel puede variar de acuerdo a la calidad de los productos y la técnica de aplicación; sin embargo, los especialistas recomiendan no llevar la misma aplicación de gel durante mucho tiempo, ya que por lo general, se requiere un mantenimiento o retiro de aproximadamente cada 2 o 3 semanas.

¿Debo dejar descansar las uñas del gel?

No necesariamente, si las uñas están sanas y se hace un buen retiro, se puede crear un nuevo diseño de forma inmediata, el problema surge cuando no se hacen los procedimiento adecuados de aplicación y retiro del producto.

Cuando las uñas crecen, el gel comienza a separarse de la superficie natural de la uña y puede desprenderse solo, esto puede generar que se acumule humedad o suciedad debajo del producto y aumentar el riesgo de problemas en las uñas.

¿Cuánto tiempo puedes llevar gel en las uñas? Las consecuencias de abusar de la manicura permanente Getty Images

¿Qué pasa si abusas de la manicura permanente?

El gel no necesariamente daña las uñas por sí mismo; el problema suele estar en una preparación o retiro incorrectos y en las aplicaciones continuas sin el cuidado adecuado. Entre los daños más comunes están:

Uñas débiles y quebradizas: El limado excesivo de la superficie de la uña puede adelgazarla y hacer que se rompa con mayor facilidad.

Descamación: Retirar el gel arrancándolo o raspándolo puede llevarse capas de la propia uña, provocando que quede áspera y se despegue en pequeñas láminas.

Sensibilidad: Después de varias aplicaciones y retiros, algunas personas pueden notar que sus uñas se vuelven más sensibles, especialmente al contacto con agua caliente o productos químicos.

Cambios en la superficie: Las uñas pueden presentar irregularidades, surcos o una textura más áspera después de retirar varias capas de producto.

Riesgo de infecciones: Cuando el gel se levanta y queda un espacio entre el producto y la uña, la humedad puede quedar atrapada, y si además existe una lesión, el riesgo de infección puede aumentar.

Si tus uñas están delgadas, quebradizas, sensibles, descamadas o han cambiado de color, es recomendable hacer una pausa del gel y dejarlas crecer, durante este tiempo, mantenlas cortas, hidrátalas y evita manipular las cutículas para favorecer su recuperación.