Verde, blanco, rojo y otros 5 colores mexicanos que debes llevar en tus uñas este mes patrio

Los colores como el verde, blanco y rojo, se han convertido en un clásico del mes patrio; sin embargo, existen otros colores inspirados en la cultura, los paisajes y las tradiciones mexicanas que pueden convertirse en protagonistas de tus uñas de septiembre.

La clave está en incorporarlos de manera sutil o combinarlos para conseguir una manicura festiva, pero sofisticada, incluso los tonos sólidos pueden convertirse en protagonistas durante el mes patrio, demostrando que no es necesario recurrir a los diseños tradicionales para celebrar a México con estilo.

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Los colores mexicanos que debes llevar en tus uñas este mes patrio

Aunque el clásico manicure tricolor puede ser tu punto de partida, estos colores mexicanos te permiten tener más opciones elegantes y coloridas para celebrar el mes patrio y darle un toque mexicano a tus uñas.

Verde

Comencemos por los clásicos, y el verde es uno de los tonos más representativos de México, que además puedes llevar en diferentes intensidades, ya sea que quieras un diseño llamativo o uno mucho más discreto un minimalista. Además, puedes agregar detalles en dorado o blanco para resaltar su belleza.

Blanco

Se trata de un clásico atemporal que nunca pasa de moda, y que durante septiembre adquiere un significado especial al formar parte de los colores de la bandera mexicana, además es versátil y puedes combinarlo con otros tonos o elementos mexicanos.

Rojo

Intenso, vibrante y lleno de personalidad, el rojo es ideal para quienes quieren darle protagonismo a sus manos, y puedes apostar por un rojo clásico en uñas cortas o probar un acabado brillante para conseguir una manicura más sofisticada.

Rosa bugambilia

La bugambilia forma parte del paisaje mexicano y su característico color rosa puede convertirse en una alternativa femenina y alegre para celebrar septiembre, si buscas salir del tradicional verde, blanco y rojo, este tono es una excelente opción.

Azul talavera

Los diseños de talavera son otro referente de la artesanía mexicana y sus característicos tonos azules pueden trasladarse fácilmente a las uñas, puedes crear el diseño o simplemente llevar todas las uñas bajo este tono azul para crear un look delicado y diferente a los diseños patrios tradicionales.

Terracota

Inspirado en la tierra, la cerámica y los tonos cálidos de algunos paisajes mexicanos, el terracota es perfecto para quienes prefieren colores discretos, además, combina muy bien con dorado, beige, blanco y café, por lo que puedes crear una manicura inspirada en México sin recurrir a los colores tradicionales de la bandera.

Amarillo cempasúchil

Aunque el Día de Muertos se celebra unas semanas después, el cempasúchil es uno de los símbolos más representativos de las tradiciones mexicanas, por lo que sus vibrantes tonos amarillos y naranjas también pueden inspirar tu manicure durante septiembre.

Arcilla

Los tonos café inspirados en el barro mexicano son ideales para quienes prefieren una manicura más discreta, desde un marrón chocolate hasta un tono arcilla, puedes incorporarlos en diseños minimalistas o combinarlos con terracota y beige.

Ya sea con una manicura completamente lisa, una french colorida o pequeños detalles de inspiración mexicana, septiembre es la ocasión perfecta para llevar un pedacito de México en las manos.