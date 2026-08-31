6 diseños de uñas mexicanas que vas a querer llevar sí o sí este septiembre

El mes de septiembre se ha convertido en el mes perfecto para incorporar la belleza de nuestra cultura mexicana en nuestros looks, y el manicure no sería la excepción, puedes resaltar la belleza de tus manos con uñas mexicanas, una tendencia llena de color, que no pierde elegancia.

Si quieres celebrar el mes patrio sin caer en diseños demasiado tradicionales, existen opciones que combinan los colores de la bandera con elementos de la cultura mexicana, flores, artesanías y patrones que pueden convertirse en una verdadera declaración de estilo.

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Diseños de uñas mexicanas que son ideales para lucir en septiembre

Desde manicuras discretas hasta propuestas llenas de color, estas son algunas ideas de uñas mexicanas que querrás llevar durante septiembre.

Talavera mexicana

Los tradicionales diseños de talavera son otra fuente de inspiración para septiembre, sus hermosos patrones florales y geométricos, especialmente en tonos azul y blanco, permiten crear una manicura sofisticada sin recurrir necesariamente a los colores de la bandera.

Inspiración en barro

Los tonos terracota, arcilla, café y naranja quemado son perfectos para recrear la estética de las piezas de barro mexicanas, y para conseguir un resultado elegante, puedes utilizar una base en tono arcilla y añadir pequeños dibujos inspirados en los patrones de las artesanías, como flores, líneas geométricas o figuras tradicionales.

Bordado floral

Los bordados tradicionales mexicanos también pueden convertirse en una preciosa fuente de inspiración para el nail art. Flores de colores intensos, hojas y pequeños detalles que recuerdan a los textiles artesanales pueden trasladarse a las uñas para crear una manicura alegre y llena de personalidad.

Mariposa monarca

La mariposa monarca es otra inspiración perfecta para crear una manicura mexicana durante septiembre, sus característicos tonos naranja, negro y blanco permiten conseguir un diseño llamativo, pero también muy elegante.

Corazones mexicanos

Los corazones mexicanos son otro motivo perfecto para llevar el espíritu patrio en las manos, inspirados en las artesanías de papel picado, madera pintada y hojalata, estos diseños destacan por sus colores vibrantes y pequeños detalles decorativos.

Nopales mexicanos

El nopal es uno de los símbolos más reconocibles de México y también puede convertirse en un diseño de uñas original para septiembre, sus característicos tonos verdes contrastan muy bien con bases en beige, crema o terracota.

Septiembre ofrece la oportunidad perfecta para experimentar con el nail art y llevar un pequeño homenaje a México en las manos.