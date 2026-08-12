Uñas coreanas: 7 diseños elegantes y minimalistas que debes probar

Las llamadas uñas coreanas se caracterizan por apostar por diseños delicados, acabados naturales y pequeños detalles que aportan personalidad sin perder la elegancia, y es por ellos que se han convertido en una de las tendencias más buscadas del 2026.

Lejos de las decoraciones excesivas, esta tendencia busca que las manos luzcan cuidadas y sofisticadas, con colores suaves, transparencias, efectos brillantes y detalles muy sutiles, pero que llaman la atención sin esfuerzo.

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Diseños de uñas coreanas que conquistan las tendencias en 2026

Si quieres renovar tu manicure o estás en busca de propuestas elegantes y sofisticadas, las uñas coreanas podrían ser la opción perfecta. Estos son algunos de los diseños que están robando miradas:

Milky nails

Los tonos nude o pastel translúcidos y cremosos son uno de los favoritos de la estética coreana, ya que el efecto milky aporta un acabado limpio y delicado que combina prácticamente con cualquier look.

Jelly nails

Inspiradas en la apariencia de una gelatina, estas uñas utilizan colores translúcidos que dejan pasar ligeramente la luz, algunos de los más populares son: rosas, duraznos y tonos cereza, perfectos para conseguir un acabado fresco y juvenil.

Micro french

La clásica manicura francesa se reinventa con líneas extremadamente delgadas, en lugar de una punta blanca gruesa, las micro French utilizan trazos sutiles que consiguen un resultado moderno y sofisticado.

Blush nails

El efecto blush recrea la apariencia de un ligero rubor sobre las uñas, que generalmente combina una base nude o transparente con un toque de rosa concentrado en el centro, creando una manicura romántica y muy delicada.

Detalles florales

Las flores pequeñas son otro elemento recurrente en las manicuras coreanas, que pueden colocarse sobre una base nude, transparente o rosada y acompañarse con diminutos puntos o líneas para conseguir un diseño femenino sin que resulte recargado.

Aura nails

El efecto aura combina diferentes tonalidades difuminadas para crear un pequeño halo de color en el centro de la uña, los tonos pastel, como rosa, lila, azul o durazno, funcionan especialmente bien para lograr ese acabado etéreo característico de la tendencia.

Detalles 3D

Para quienes buscan un toque más especial, las uñas coreanas también incorporan pequeñas perlas, cristales o detalles en relieve, la clave está en utilizarlos con moderación, colocando uno o dos elementos para mantener el aspecto elegante y minimalista.

En conjunto, estas propuestas demuestran que una manicura sencilla no tiene por qué ser aburrida.