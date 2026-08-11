Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se conocieron cuando la modelo trabajaba en Gucci como empleada, pues estaba muy interesada en la industria de la moda. En diferentes entrevistas, la empresaria ha compartido cómo fue aquel mágico momento en el que se vieron por primera vez:

“Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero para que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. Pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”, dijo Georgina sobre el momento en el que vio a Cristiano.

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Después de varios años y algunos hijos juntos, la pareja anunció en el 2025 su compromiso. A través de su cuenta de Instagram, Georgina compartió una foto en la que se ve su mano con un gran anillo de diamante de corte ovalado, acompañado de la frase: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas.”

Ahora, el momento por fin ha llegado: ¡la pareja acaba de anunciar que ya se casaron!

¡La primera foto de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez!

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente se dieron el “sí, acepto” después de casi una década de relación. La pareja confirmó la noticia con una romántica fotografía en la que presumieron sus alianzas. La imagen se convirtió rápidamente en la primera fotografía oficial de esta nueva etapa de su relación.

“C❤️G”

Aunque aún no han mostrado todos los detalles de la celebración, la imagen fue suficiente para confirmar lo que durante años había sido uno de los grandes deseos de sus seguidores: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya están casados.