Andrés Baida: Más encantador que nunca

Es guapo, sí. Pero lo que hace que Andrés sea realmente inolvidable es que, detrás de ese rostro digno de portada, hay un hombre relajado, auténtico y que no teme mostrar su lado más vulnerable. Aunque lo hemos visto brillar en pantalla en “Como Agua Para Chocolate” o “Quién Mató a Sara”, fue en esta entrevista donde nos conquistó de verdad: nos contó en qué momento decidió ser actor y cómo lleva su vida lejos de las cámaras. Spolier alert cuando termines vas a saber hasta cómo huele, porque sí, te confesamos que es justo como lo imaginas.

¿En qué proyectos estás trabajando ahora? ¿Qué es lo que más te emociona?

Justo está por salir una serie que se llama Pecado en Netflix. Es una historia muy acalorada y apasionada. Aunque no lo parezca al principio, en realidad se convierte en una historia de amor. Desde el primer capítulo pasan muchísimas cosas; se plantea muy bien la problemática de esta relación. Es una historia larga, entretenida, muy padre, con un elenco increíble. Trabajé con gente que admiro mucho, que no conocía y con la que nunca había trabajado. Hice muchos amigos. Es un proyecto muy, muy especial.

¿Y tu personaje? ¿Qué nos puedes adelantar sobre él?

Se llama Iván. Es un escort, por así decirlo (risas). No se ve mucho esa parte de su vida, pero se da a entender. Es un buen tipo, nunca se ha enamorado, es un chavo letrado en ciertos aspectos. Él quiere ser actor, le apasiona.

¿Hay algún personaje que te emocione interpretar, algo que tengas muchas ganas de hacer?

Sí, hay uno que me emociona muchísimo. No sé por qué, pero siempre he querido interpretar a un stripper. Justamente el personaje de Pecado iba a ser stripper y luego cambió. Aunque la parte de la vida de escort sigue, no es una subtrama muy grande. Pero sí, me encantaría hacer algo tipo Magic Mike, con música y todo ese ambiente. Por ejemplo, cuando voy al gimnasio, me pongo música de stripper y me inspiro demasiado (risas). No es un sueño como tal, pero sí me divertiría muchísimo. Si hablamos de sueños grandes, me encantaría interpretar a un héroe, algo épico, o estar en algo de zombis, cosas así. Los hombres tenemos esta necesidad de sacrificarnos, especialmente en la ficción ja ja… algo así me encantaría.

¿Cómo sería un día ideal para ti, cuando no estás delante de las cámaras?

Mi día perfecto empieza despertándome relativamente temprano… tipo diez de la mañana, que sé que no es tan temprano (risas). No soy nada morning person. Me cuesta porque durante el día me ocupo de muchas cosas y no me ocupo de mí. Entonces, cuando llega la noche, que ya no tengo pendientes, me empiezo a enfocar en mí, y se me hace larguísima. Es un ciclo vicioso. Pero sí, en ese día ideal me levantaría, me tomaría un café, iría al gimnasio, nadaría un poco, regresaría a mi departamento... que es mi lugar favorito en el mundo. Lo diseñé para no tener que salir jamás. Soy un ermitaño. Me pondría a jugar videojuegos, ver la tele, estar con mi mejor amigo. Es un día para desconectarme y simplemente estar.

Hablando de videojuegos, ¿cuáles juegas?

Tengo una PC que yo mismo armé. Me encanta. De hecho, estoy por armar otra, ya encargué las piezas. Juego Warzone, Halo, Destiny 2, tal vez no muchos lo ubican pero me encanta. Me gustaría meterme más en ese mundo, grabar, interactuar con otros gamers, pero no tengo la constancia o la disciplina para seguirlo haciendo. Lo disfruto mucho, me desconecta. También me gustan los juegos de historia como The Legend of Zelda, cosas así.

¿Tienes alguna obsesión o talento oculto, algo que nadie sepa de ti?

No sé si sea talento oculto, pero colecciono tarjetas de Pokémon. Soy otaku declarado ja ja. No hago cosplay ni nada por el estilo, pero por suerte ahora ya se puede decir con orgullo. Antes eras “el apestado” si lo decías. Desde los 12 años me metí mucho en el anime. Me encanta porque no tiene reglas; entras en otro universo, aceptas esa convención. Me atrapa todo ese mundo. Así como actuar te permite vivir otras vidas, el anime también. Me desconecta, me hace sentir.

¿Y cuándo descubriste que querías ser actor?

Cuando tenía 14 años. Esta historia la he contado muchas veces. Fui con mi mamá a ver El Rey León en Broadway. Tuvimos la oportunidad de viajar, y aunque sobrevivimos a base de hot dogs, ahí estábamos. Ver esa puesta en escena, la orquesta, la música, la escenografía… todo. Lloré. La volví a ver hace un año y volví a llorar. Me provoca cosas. Y eso es lo que quiero hacer yo: provocar emociones, sean buenas o malas, transmitir algo.

Hablando del corazón… ¿Crees en el amor a primera vista o eres más de ir despacio?

Sí creo en el amor a primera vista, pero siento que siempre hay que ir con calma para protegerte. Yo he sido muy enamoradizo desde muy chiquito. Con los años he aprendido a reservarme, a ser más cauteloso, a decir “vamos viendo”. Todo eso es para cuidarme y no lanzarme de boca. Pero sí, puedo creer en el amor a primera vista, solo que con cautela.

¿Qué te conquista de alguien… y qué te mata la vibra?

Me conquista alguien con muy buen sentido del humor. Que no juzgue. Yo puedo tener un humor muy oscuro, muy negro, y cuando agarro confianza, lo saco. Entonces me gusta alguien con quien pueda reírme o que me haga reír. Y lo que mata la vibra completamente es la gente pretenciosa, que trata mal a los demás o que juzga todo. Esa mala vibra me aleja por completo.

¿Cómo te cuidas en una industria tan cambiante y exigente como la del entretenimiento?

Trato de ser siempre honesto conmigo mismo. No me dejo influenciar. Soy muy bueno diciendo que no. Aprendí a hacerlo. Antes era muy complaciente, decía que sí aunque no quisiera. Ahora, si algo no me gusta, no me representa o siento que no va conmigo o con mi carrera, simplemente digo: “No, gracias”, y ya. No pasa nada. También trato de no tomarme las cosas de forma personal. Pero sí, lo más importante es mantenerme fiel a mí mismo.

Si pudieras darle un consejo a tu yo de hace 10 años, ¿cuál sería?

Que invirtiera en bitcoin, definitivamente ja ja ja.

Tres artistas que no pueden faltar en tu playlist para un date perfecto:

Pablo Alborán, Sin Bandera y Manuel Medrano. Madre santa, soy pésimo para las canciones de amor, pero esos tres tienen que estar.

¿Qué signo eres? ¿Crees en el zodiaco?

1 de 6 2 de 6 3 de 6 4 de 6 5 de 6 6 de 6

Piscis. Creo en las energías, las vibraciones y todo eso, pero también siento que no podemos definirnos por completo por un signo. Todos cambiamos, evolucionamos, y a veces lo que se dice de los signos es demasiado general.

¿Cómo definirías tu estilo en una palabra?

Cómodo.

¿Cuál es tu perfume favorito o uno que estés usando muchísimo últimamente?

Wild Leather de la colección oriental de Le Vestiaire des Parfums de Yves Saint Laurent.

Y por último, ¿dónde o cómo sería tu cita ideal?

En un lago, fuera de la ciudad, en un lugar fresco, desconectado del mundo. Algo así, muy tranquilo.