¿Zac Efron estrena romance con Nina Dobrev?

Unas fotos de Zac y Nina reveladas por TMZ desataron el caos en redes sociales

Si hay un actor que nos enamoró desde que eramos pequeñas, sin duda es el guapo y talentoso Zac Efron. Quien desde High School Musical conquistó el corazón de millones de chicas y actualmente se ha mantenido soltero por un largo tiempo, pero parece que esto llegó a su fin.

¿Zac Efron y Nina Dobrev son pareja?

Ya que TMZ compartió una serie de fotos donde podemos ver a Zac con Nina Dobrev pasando un momento de diversión en un yate en la costa de Italia junto a Miles Teller, su esposa Keleigh Sperry y Chace Crawford y su novia Kelsey Merritt.

El hecho de que predominaran las parejas a bordo desató los rumores en redes de un posible romance entre Zac y Nina. Lo que más sorprendió a los fans de la actriz de The Vampire Diaries, es que la notaron feliz y tranquila a días de cancelar su compromiso con Shaun White, quien fue su pareja por cinco años.

Aunque sería irreal ver a dos de los actores más top de nuestra adolescencia ser pareja, la realidad es que nada está confirmado por ninguno de los dos y se pudo tratar de un momento de apoyo entre amigos después de una decisión complicada. Sea cual sea la verdad, sin duda estaremos al pendiente de lo que pueda (o no) surgir entre ellos.